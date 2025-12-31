CHP'li Öztunç: 20 Milyon İnsanımız Sosyal Yardım Olmadan Yaşayamaz Hale Geldi

(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TÜİK ve Eurostat verilerinin Türkiye'de gelir dağılımı adaletsizliğinin kalıcı hale geldiğini ortaya koyduğunu belirterek, "20 milyon insanımız sosyal yardım olmadan yaşayamaz hale geldi. Tek adam rejimi döneminde yoksullar daha da yoksullaşırken, zenginler servetine servet kattı" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, yaptığı açıklamada, TÜİK'in 2024 yılı gelirlerini baz alarak 2025 yılında yayımladığı gelir dağılımı istatistiklerine göre en zengin yüzde 20'lik kesimin gelirin yüzde 48,02'sini aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"2014 yılında yüzde 45,9'a kadar gerileyen en zengin yüzde 20'nin gelirden aldığı pay, tek adam rejiminin yanlış ekonomi politikalarıyla yeniden tırmandı. 2019 yılında yüzde 46,25 olan bu oran, 'nas' denilerek uygulamaya sokulan politikalarla birlikte kontrolden çıktı. Türk lirasının bilinçli şekilde değersizleştirilmesiyle ortaya çıkan yüksek enflasyonun, yoksuldan zengine dev bir gelir ve servet transferine yol açtı. Bu süreçte en yoksul yüzde 20'nin gelirden aldığı pay yalnızca 0,13 puan artarken; toplumun belkemiği olan ikinci, üçüncü ve dördüncü gelir dilimlerinin payı ciddi biçimde geriledi. Buna karşılık en zengin yüzde 20'nin payı 1,77 puan arttı. Orta sınıf sistematik biçimde yoksullaştırıldı.

"Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri arasında gelir dağılımı en bozuk ülke konumunda"

Sosyal transferler hariç tutulduğunda gini katsayısı 0,47'ye kadar çıkıyor. 2025 yılı verilerine baktığımızda 20 milyon insanımız sosyal yardım olmadan yaşayamaz hale getirilmiştir. Bu tablo, yoksulluğun ne kadar derinleştiğini açıkça gösteriyor. Sosyal yardımlar yoksulluğu çözmüyor, sadece gizliyor. TÜİK en zengin yüzde 20 ile en yoksul yüzde 20 arasındaki gelir farkını 7,69 kat olarak açıklıyor. Eurostat ise bu farkı 9,06 kat olarak hesaplıyor. Her iki veriye göre de Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri arasında gelir dağılımı en bozuk ülke konumunda. Bu tablo tesadüf değil, bilinçli bir tercihin sonucudur. Tek adam rejimi; emeği ezen, orta sınıfı yok eden, rantı ve serveti kutsayan bir düzen kurmuştur. Türkiye'yi Avrupa'nın en adaletsiz ülkesi haline getiren bu düzen değişmeden, yoksulluk da gelir adaletsizliği de bitmez."