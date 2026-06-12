Haberler

CHP'li Öztunç'tan Gıda Güvenliği İçin Meclis Araştırması Önergesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, gıda güvenliği, artan gıda enflasyonu ve hileli üretim vakalarının araştırılması için TBMM'ye araştırma önergesi sundu.

(TBMM) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye'de güvenilir gıdaya ulaşma zorluğu, artan gıda enflasyonu, hileli üretim vakaları ve tarımdaki ilaç kalıntıları gibi faktörlerin yarattığı yaygın endişelerin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na Meclis Araştırması önergesi verdi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye'de güvenilir gıdaya ulaşma zorluğu, artan gıda enflasyonu ve hileli üretim vakalarını Meclis gündemine taşıdı. Önergede, Türkiye'deki gıda güvenliği sorununa işaret edilerek, "Türkiye'de güvenilir gıdaya ulaşma zorluğu, artan gıda enflasyonu, hileli üretim vakaları ve tarımdaki ilaç kalıntıları gibi birçok faktörden kaynaklanan yaygın bir endişedir" ifadelerine yer verildi.

Gıda güvenliğinin ve halk sağlığının korunması adına uluslararası alandaki iyi uygulama örneklerinin incelenmesi gerektiği vurgulanan önergede, konunun tüm boyutlarıyla ele alınması amacıyla Anayasa ve Meclis İçtüzüğü'ne dayanılarak bir araştırma komisyonu kurulması istendi.

Kaynak: ANKA
Merkez Bankası'ndan kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı

Kritik ipucu geldi! İşte memur ve emeklinin yeni maaşı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi Tessy Ramos Correia tutuklandı! Evinden neler çıktı neler

Nihat Doğan'ın eski sevgilisi tutuklandı! Evinden neler çıktı neler
İngiliz devinde yaprak dökümü! Van Bronckhorst da kovuldu

Giden gidene! O da kovuldu
Otokoç'a silahlı saldırıda 5 kişi tutuklandı

Otokoç'a silahlı saldırıda yeni gelişme
Cildiye Uzmanı Dr. Adak'tan kritik uyarı: Bu saatlerde sakın güneşe çıkmayın

En riskli saat aralığı belli oldu
Antalya'da cinayet şüphelisi çift tutuklandı

Antalya'da cinayet şüphelisi çift tutuklandı
Dervişoğlu'ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil

Dervişoğlu'nu küplere bindiren operasyon: Burası Teksas değil
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

İBB davasında çıplak arama iddiasına soruşturma