CHP'li Öztunç'tan Gıda Güvenliği İçin Meclis Araştırması Önergesi

(TBMM) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye'de güvenilir gıdaya ulaşma zorluğu, artan gıda enflasyonu, hileli üretim vakaları ve tarımdaki ilaç kalıntıları gibi faktörlerin yarattığı yaygın endişelerin araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na Meclis Araştırması önergesi verdi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye'de güvenilir gıdaya ulaşma zorluğu, artan gıda enflasyonu ve hileli üretim vakalarını Meclis gündemine taşıdı. Önergede, Türkiye'deki gıda güvenliği sorununa işaret edilerek, "Türkiye'de güvenilir gıdaya ulaşma zorluğu, artan gıda enflasyonu, hileli üretim vakaları ve tarımdaki ilaç kalıntıları gibi birçok faktörden kaynaklanan yaygın bir endişedir" ifadelerine yer verildi.

Gıda güvenliğinin ve halk sağlığının korunması adına uluslararası alandaki iyi uygulama örneklerinin incelenmesi gerektiği vurgulanan önergede, konunun tüm boyutlarıyla ele alınması amacıyla Anayasa ve Meclis İçtüzüğü'ne dayanılarak bir araştırma komisyonu kurulması istendi.

Kaynak: ANKA