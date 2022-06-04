CHP'li Öztunç'tan Erdoğan'a: "Ağzı Bozuk Olan Milletimiz Değil, Saray Etrafı, Sizin Çevreniz" - Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi eylemleri ile ilgili açıklamalarına ilişkin "Biz bugüne kadar hep milletimizin diliyle konuştuk. Milletimiz Gezi olaylarına nasıl bakıyorsa biz de aynı pencereden bakıyoruz" sözlerine tepki gösterdi. Öztunç, "Sayın Erdoğan, milletin dilinde 'sürtük' kelimesi yok. Milletin dilinde güzellik, güzel sözler var. Ha, sizin saray çevrenizde eğer bu tip kelimeler konuşuluyorsa, ki konuşuluyor, bunu zaten bütün alem, Türkiye öğrendi. Ağzı bozuk olan milletimiz değil, saray etrafı, sizin çevreniz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi eylemleri ile ilgili daha önceki sözlerine ilişkin bugün yaptığı "Biz bugüne kadar hep milletimizin diliyle konuştuk. Milletimiz Gezi olaylarına nasıl bakıyorsa biz de aynı pencereden bakıyoruz" ifadelerini içeren açıklamalarına tepki gösterdi. Öztunç, şunları söyledi:

"AĞZI BOZUK OLAN MİLLETİMİZ DEĞİL, SARAY ETRAFI, SİZİN ÇEVRENİZ"

"Sayın Erdoğan, milletin dilinde 'sürtük' kelimesi yok. Milletin dilinde güzellik, güzel sözler var. Sizin saray çevrenizde eğer bu tip kelimeler konuşuluyorsa, ki konuşuluyor; bunu zaten bütün alem, bütün Türkiye öğrendi. Ağzı bozuk olan milletimiz değil; ağzı bozuk olan saray etrafı, sizin çevreniz.

"CUMHURBAŞKANI SOKAK AĞZI İLE MİLLETİNE KÜFREDEMEZ"

Sayın Erdoğan, bizim milletimizin güzellik, hoşgörü vardır. Bu milletin dili değil. Bu sokak ağzı. Ama bir Cumhurbaşkanı, sokak ağzı ile kendi milletine küfredemez, hakaret edemez. Ardından da savunmaya geçiyorsunuz. Millete hem küfredip hem de savunma yapın. Yazıklar olsun. İlk seçimde millet size gerçek dili gösterecek. Milletin dilinde güzellik mi varmış, kem söz mü varmış bunu ilk seçimde göreceksiniz. Sandıklarda bu millet size bunun hesabını soracak."

ANKA / Güncel