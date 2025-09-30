CHP'li Kış'tan Zafer Havalimanı'na İlişkin Kamu Kaynakları İddiası

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Zafer Havalimanı'nda kamu kaynaklarının müteahhitlere aktarıldığını iddiasını TBMM gündemine taşıdı. 50 milyon euroya mal olan Zafer Havalimanı için 2012'den bugüne şirkete ödenen garantinin 80 milyon euroya, 2044 yılına kadar ise 208 milyon euro ödeme yapılacağını ileri süren Kış, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na "2012–2025 yılları arasında yolcu garantileri nedeniyle Hazine'den işletmeci firmaya yapılan toplam ödeme tutarı nedir" diye sordu.

CHP Mersin Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi Gülcan Kış, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi. Zafer Havalimanı'nda 2025 yılının ilk 8 ayında garanti edilen giden yolcu sayısı 878 bin 489 olarak belirlenmesine rağmen, fiilen gerçekleşen yolcu sayısı yalnızca 25 bin 137 olduğunu belirten Kış, bu büyük fark nedeniyle Hazine'nin işletmeci şirkete yapacağı garanti ödemesinin 4 milyon 502 bin 102 euro güncel kurla yaklaşık 220 milyon TL olduğunu ifade etti.

"AKP'nin yönetim anlayışı budur: vatandaşa yokluk, yandaşa servet"

Kış, Zafer Havalimanı'nın maliyetinin 50 milyon euro olduğunu belirterek "Ama 2012'den bugüne şirkete ödenen garanti 80 milyon euroya ulaşmış durumda. 2044 yılına kadar toplamda 208 milyon euro ödeme yapılacağı öngörülüyor. Bu tabloya 'kamu yatırımı' diyebilir misiniz? Bunun adı milletin sırtından yandaş beslemektir, başka hiçbir şey değil" dedi.

Vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Kış, "Bugün milyonlarca emekli pazara çıkamıyor, öğrenciler barınma sorunu yaşıyor, çiftçiler gübre alamıyor. Ama iktidar, milletin parasını çuvallarla havalimanına döküyor. Nereye? Boş terminale, boş pistlere, uçmayan uçaklara! İşte AKP'nin yönetim anlayışı budur: vatandaşa yokluk, yandaşa servet" ifadesini kullandı.

Daha önce Zafer Havalimanı'yla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapıldığını hatırlatan CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, "Savcılar kamu zararına yol açan memurları tutuklarken, bu devasa soygunu görmezden gelemez. Zafer Havalimanı dosyası raftan indirilmeli, imza atan herkes hesap vermelidir. Bu işin hesabı yalnızca siyaseten değil, hukuken de sorulmalıdır" dedi.

"Benzer şekilde Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan diğer havalimanlarında kamu zararını önlemek için hangi tedbirler alınmaktadır?"

CHP'li Kış, Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

"Zafer Havalimanı'nda 2012 yılından bugüne kadar her yıl için verilen yolcu garantileri ve gerçekleşen yolcu sayıları nelerdir? 2012–2025 yılları arasında yolcu garantileri nedeniyle Hazine'den işletmeci firmaya yapılan toplam ödeme tutarı nedir?

2025 yılı için öngörülen yolcu garantisi ile gerçekleşen yolcu sayısı arasındaki fark kaçtır? Bu fark nedeniyle firmaya yapılacak garanti ödemesi kesin olarak ne kadardır?

Zafer Havalimanı'nın fizibilite raporları kamuoyuyla paylaşılacak mıdır? Bu raporlarda hangi kriterlere dayanılarak bu kadar yüksek yolcu garantisi öngörülmüştür? Bu fizibiliteyi hazırlayan kurum ve kişiler kimlerdir? Söz konusu raporlarda yanıltıcı veya gerçek dışı veri kullanıldığı iddiaları doğru mudur?

Sözleşmeyi onaylayan kamu görevlileri hakkında herhangi bir idari ya da adli soruşturma başlatılmış mıdır?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Zafer Havalimanı hakkında yapılan suç duyurusunun mevcut durumu nedir? Bu dosya hangi aşamadadır?

Bakanlığınız, kamu zararını önlemek amacıyla Zafer Havalimanı yolcu garantilerini revize etmeyi veya sözleşmeyi kamu lehine yeniden düzenlemeyi planlamakta mıdır?

Benzer şekilde Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan diğer havalimanlarında kamu zararını önlemek için hangi tedbirler alınmaktadır?"