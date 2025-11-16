Haberler

CHP'li İlgezdi: KYK Yurtları Gençler İçin Güvenli Alan Değil

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, KYK yurtlarındaki yaşam koşullarının kötüleştiğini ve intihar vakalarının arttığını belirterek, gençlerin büyük bir umutsuzluk içinde olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, KYK yurtlarında son yıllarda intihar vakalarının ve kötü yaşam koşullarının arttığını belirterek, "Üniversiteli gençler barınma krizinin, ekonomik sıkıntıların ve umutsuzluğun arasında sıkışmış durumda. KYK yurtları artık gençler için güvenli alan değil; sessiz çığlıkların yankılandığı yerler haline geldi" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, KYK yurtlarındaki yaşam koşullarına ilişkin videolu açıklama yaptı. Akkuş İlgezdi, yurtlardaki fiziki şartların öğrencilerin sağlığını tehdit ettiğini belirterek, "Bir odada sekiz-on kişi kalıyor, yemekler yetersiz, hijyen koşulları kötü. Gençler yalnızca barınmak için değil, hayatta kalabilmek için mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

KYK yurtlarında yaşanan intiharların sayısının son yıllarda arttığını belirten İlgezdi, "Her ölüm birkaç gün konuşuluyor, sonra unutuluyor. Oysa her biri ekonomik baskının, umutsuzluğun, yalnızlığın sonucu. Bu ölümler kader değil; sistemin gençleri koruyamamasının acı göstergesi" diye konuştu.

"İktidar gençlerin sorunlarını görmezden geldikçe, bu ülkenin yarınları kararıyor"

İlgezdi, yurtlarda psikolojik destek sistemlerinin yetersizliğine de dikkat çekerek, "KYK yurtlarında kalan öğrenciler hem maddi hem manevi olarak yalnız bırakılıyor. Gençlere ulaşabilecek, onların sorunlarını dinleyebilecek bir mekanizma yok. Devletin görevi, gençleri çaresizlik içinde bırakmak değil; onlara umut aşılamaktır. İktidar gençlerin sorunlarını görmezden geldikçe, bu ülkenin yarınları kararıyor. KYK yurtlarının gençler için güvenli bir sığınak olması gerekirken umutsuzluğun, yoksulluğun ve yalnızlığın sembolü haline gelmesi kabul edilemez. Biz gençlerin sesi olacağız; bu karanlığın içinde bir ışık yanana kadar mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
