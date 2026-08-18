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CHP'li İlgezdi: Kaynaklar faize ve israfa akıyor, fatura halka ödetilemez

CHP'li İlgezdi: Kaynaklar faize ve israfa akıyor, fatura halka ödetilemez
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, bütçe gerçekleşmelerine yönelik yaptığı açıklamada, "Kemer halka sıkılıyor, kaynaklar faize ve israfa akıyor; bu adaletsiz düzenin faturasını milyonlar ödemek zorunda bırakılamaz" ifadesini kullandı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, bütçe gerçekleşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kemer halka sıkılıyor, kaynaklar faize ve israfa akıyor; bu adaletsiz düzenin faturasını milyonlar ödemek zorunda bırakılamaz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İktidarın dilinden düşürmediği 'kemer sıkma' ve 'tasarruf' masallarının bedeli yine sadece emekliye, asgari ücretliye ve alın teriyle geçinen dar gelirliye ödetiliyor! Pazar tezgahlarında kuruş hesabı yapan, temel gıdaya dahi erişmekte zorlanan milyonlarca yurttaşımıza durmaksızın sabır ve fedakarlık telkin edilirken; kamunun şatafatından, lüksünden ve savurganlığından zerre geri adım atılmıyor.

Yılın ilk yedi ayında toplanan yaklaşık sekiz trilyon liralık devasa vergi yükü; ne üretime, ne istihdama, ne de yoksullukla boğuşan halkın yaralarını sarmaya kullanıldı. Bu kaynaklar, 1,8 trilyon liraya dayanan rekor faiz ödemelerine, milyarlarca liralık lüks bina ve araç kiralamalarına, sarayın örtülü ödeneklerine ve temsil-ağırlama harcamalarına oluk oluk aktı. Bütçe, halkın refahı yerine faiz çarkına ve kamu bürokrasisinin doymak bilmeyen gösterişine teslim edildi.

Sadece Temmuz ayındaki faiz giderinin geçen yıla göre yüzde 143 artması, uygulanan ekonomi modelinin ülkeyi nasıl ağır bir faiz ve borç sarmalına sürüklediğini açıkça belgeliyor. Tasarruf genelgeleri arka arkaya yayımlanırken kamu idaresi kendi konfor alanından, kiralık makam filolarından ve örtülü harcamalarından tek kuruş dahi kısmıyor.

Bütün yükü vergisini ödeyen yurttaşın omzuna yıkan, kendi lüksünü ve faiz batağını ise dokunulmaz kılan bir yönetim anlayışı var. Kemer halka sıkılıyor, kaynaklar faize ve israfa akıyor; bu adaletsiz düzenin faturasını milyonlar ödemek zorunda bırakılamaz!"

Kaynak: ANKA
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