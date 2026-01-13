Haberler

CHP'li Yıldız: "Çiftçiyi, Esnafı Borçla Sıkıştırmaya Çalışan Anlayış Derhal Terk Edilmelidir"

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, SGK ve vergi borcu olan çiftçilere kredi verilmemesine karşı çıkarak, bu uygulamanın tarım politikası değil, tarımı tasfiye politikası olduğunu belirtti. Çiftçilerin gıda güvenliğini tehdit eden bu durumun terk edilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, SGK ve vergi borcu bulunan çiftçilere Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kredi kullandırılmamasına sert sözlerle tepki gösterdi. Yıldız, "Bu ülkenin çiftçisi bugüne kadar her şeye rağmen üretmekten vazgeçmedi. Ama siz onu borç sarmalına itiyor, sonra da kapıları kapatıyorsunuz. Bunun adı tarım politikası değil, tarımı tasfiye politikasıdır" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, SGK ve vergi borcu bulunan çiftçilere Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kredi verilmemesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Uygulamanın yalnızca çiftçiyi değil, Türkiye'nin gıda güvencesini ve tarımsal geleceğini tehdit ettiğini belirten Yıldız, "Üreteni cezalandıran, toprağı küstüren bu anlayışı kabul etmiyoruz" diye konuştu.

"Bunun adı tarım politikası değil, tarımı tasfiye politikasıdır"

Ziraat Bankası'nın kuruluş felsefesinin çiftçiye desteklemek olduğunu hatırlatan Yıldız, bugün gelinen noktada bankanın çiftçinin önüne duvar ördüğünü vurguladı. Çiftçilerin SGK prim borcu ya da vadesi geçmiş vergi borcu gerekçe gösterilerek tarım kredilerinden yararlandırılmadığını belirten Yıldız, "Kuraklıkla boğuşan, hastalıkla mücadele eden, girdi maliyetleri altında ezilen çiftçi zaten kazanamıyor. Bir de karşısına 'borcun varsa kredi yok' şartı çıkarılıyor. Bu, çiftçiye 'üretme' demektir" ifadelerini kullandı.

Çiftçinin toprağıyla, emeğiyle ayakta durmaya çalıştığını vurgulayan CHP'li Yıldız, "Bu ülkenin çiftçisi bugüne kadar her şeye rağmen üretmekten vazgeçmedi. Ama siz onu borç sarmalına itiyor, sonra da kapıları kapatıyorsunuz. Bunun adı tarım politikası değil, tarımı tasfiye politikasıdır" dedi.

"Hem tarlasını elinden alacaksın hem de kendi bankasından kovacaksın"

Aydın-Denizli Otoyolu'nda  yaşanan kamulaştırma sürecine de değinen Yıldız, Yenipazar örneğini hatırlatarak iktidarın çifte standart uyguladığını söyledi. Otoyol bağlantı yolunun Yenipazar'ın en verimli ovalarından geçtiğini belirten Yıldız, "Sadece Yenipazar'da yaklaşık 2 bin dekar bereketli toprak yok edildi. O tarlalar, o bahçeler çiftçinin geçim kaynağıydı. Kamulaştırma yapıldı ama çiftçi hak ettiği değeri alabildi mi? Hayır. Şimdi aynı çiftçi bankaya gidiyor, kredi kullanmak istiyor, karşısına 'borcu yoktur' kağıdı çıkıyor. Hem tarlasını elinden alacaksın, hem değerinde para vermeyeceksin, hem de kendi bankasından kovacaksın. Bu vicdana sığar mı?" diye konuştu.

"Çiftçi toprağını kaybetmiş, geliri düşmüş, borçlanmış; şimdi de nefes alacağı kredi kanalları kapatılıyor" diyen Yıldız, bu tablonun üreticiyi tamamen çaresizliğe ittiğini söyledi. "Çiftçi nasıl ayakta kalacak, nasıl ekecek, nasıl biçecek? Soframıza gelen ekmeğin, zeytinin, incirin, pamuğun kaynağı olan üreticiye bunu reva görmek, bu ülkenin geleceğini karartmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Çiftçiyi, esnafı borçla sıkıştırmaya çalışan bu anlayış derhal terk edilmelidir"

Yıldız, sorunun sadece çiftçilerle sınırlı olmadığını, esnafın da benzer bir çıkmazla karşı karşıya bırakıldığını belirtti. Esnaf ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla Halkbank'tan kullanılan kredilerde Bağ-Kur borcu bulunan esnafın da kredi kolaylıklarından yararlanamadığını hatırlatan Yıldız, "Dükkanını ayakta tutmaya çalışan esnafımıza da aynı anlayış uygulanıyor. Borcu olanı sistemin dışına itmek çözüm değildir" dedi.

İktidara açık çağrıda bulunan CHP'li Yıldız, şunları kaydetti:

"Çiftçiyi, esnafı borçla sıkıştırmaya çalışan bu anlayış derhal terk edilmelidir. SGK ve vergi borcu gerekçe gösterilerek kredi verilmemesi uygulaması bir an önce kaldırılmalıdır. Üretenin önünü açmayan hiçbir ekonomi ayakta kalamaz. Biz CHP olarak, emeğin, üretimin ve alın terinin yanında olmaya devam edeceğiz. Çiftçimiz nefes alacak, bu topraklar yeniden bereketlenecek."

Kaynak: ANKA / Güncel
