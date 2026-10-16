Haberler

CHP'li Gürer, TESK yönetimini ziyaret etti, mikro esnafa sıfır komisyon istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP'li Gürer, TESK yönetimini ziyaret etti, mikro esnafa sıfır komisyon istedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TESK yönetimini ziyaret ederek başarılar diledi. Gürer, kartlı ödeme komisyonları nedeniyle zorlanan esnaf için mikro ölçeklilere yüzde sıfır, diğer esnafa yüzde 0,50, diğer üye işyerlerine yüzde 0,75 üst sınır öngören kanun teklifi verdi.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TESK Genel Başkanlığı'na seçilen Mehmet Yiginer, TESK Genel Başkan Vekili Hayrettin Yıldırım, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve TESK Denetim Kurulu Üyesi Alim Yeşil'i ayrı ayrı ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TESK Genel Başkanlığı'na seçilen Mehmet Yiginer, TESK Genel Başkan Vekili Hayrettin Yıldırım, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve TESK Denetim Kurulu Üyesi Alim Yeşil'i ayrı ayrı ziyaret etti.

TBMM'de esnaf için verdiği önerge ve kanun tekliflerine değinen Gürer, "Esnafımızın durumunun iyileştirilmesi, sorunların çözüm bulması için biz esnafımızın yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Yeni yönetime başarılar diliyorum. Niğde Esnaf ve Oda Başkanımız Alim Yeşil üst kurul üyesi olması da Niğde'miz içinde önemli" diye konuştu.

Gürer, POS cihazı bulundurmak ve kartlı ödeme kabul etmek zorunda olan esnafın, bankaların ve ödeme kuruluşlarının aldığı komisyonların kazançlarını olumsuz biçimde etkilediği belirterek bunun düzeltilmesi için kanun teklifi verdiğini dile getirdi.

"FARKLILAŞTIRILMIŞ BİR SİSTEM OLUŞTURULMALI"

Gürer, şunları kaydetti:

"Büyük işletmeler açısından yönetilebilir düzeyde kalan kartlı ödeme maliyetleri, küçük esnaf için doğrudan gelir kaybına oluşturmaktadır. Esnaf zaten kira, elektrik, su, personel, hammadde, vergi ve sigorta gibi çok sayıda zorunlu giderle karşı karşıyadır. Bunların üzerine her kartlı işlemden yapılan kesinti eklendiğinde esnafın gerçek kazancı daha da düşmektedir. Özellikle küçük esnaf uygulanan ekonomik politikalar ile iyice daralmış durumdadır. Kredisini ödemekte zorlanmakta, sattığı ürünün yerine yeni ürün alıp koymakta da zorlanmaktadır. Esnaf vergi, faiz, kira, sabit giderlerle uğraşırken sattığı ürünün yerine sattığı fiyattan ürün almakta zorlandığını ifade etmektedirler. Mikro ölçekli bir esnaf ile büyük bir işletmenin kartlı ödeme sistemlerinden kaynaklanan maliyeti aynı şekilde değerlendirilmemelidir. Küçük esnafın korunması için işlem hacmi ve ekonomik büyüklük dikkate alınarak farklılaştırılmış bir sistem oluşturulmalıdır."

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nda değişiklik yapılması için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sunduğunu belirten Gürer, "Mikro ölçekli esnaf için komisyonun yüzde sıfıra indirilmesini, diğer esnaf ve sanatkarlar için yüzde 0,50, diğer üye işyerleri için ise yüzde 0,75 üst sınır getirilmesini öneriyoruz. Esnafın ayakta kalabilmesi için kartlı ödeme sistemlerinin oluşturduğu maliyetin makul ve ölçülü seviyeye çekilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da 1 milyondan fazla yasa dışı bahis SMS'i sonrası 24 şüpheli gözaltına alındı

Çıldırtan bahis mesajlarının sırrı çözüldü! 24 kişi gözaltında
Usta sanatçı Alpay son yolculuğuna uğurlandı

Türk müziğinin usta ismine vefasızlık! Cenazede dikkat çeken eksiklik
İstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi

İstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e sert tepki: İzmir düşmanı

AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Özel’e sert tepki: İzmir düşmanı
Yardım çağrısı yapmıştı! Nazan Öncel kepçeyle böyle kurtarıldı

Yardım çağrısı yapmıştı! Nazan Öncel kepçeyle böyle kurtarıldı
ABD'de ilkokula silahlı saldırı! 3 öğrenci ve 1 öğretmen hayatını kaybetti

Haberi alan veliler okulun önüne koştu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Komşu NATO'dan acil destek istedi! Türkiye'ye de üçlü ittifak teklifi

Komşu acil askeri destek istedi! Türkiye'ye de üçlü ittifak teklifi