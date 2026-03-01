Haberler

Ömer Fethi Gürer: "Bir An Önce İcralar Durdurulmalı, Haciz İşlemleri Ertelenmeli ve Çiftçiye Destek Verilmeli"

Güncelleme:
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım kesiminin üretim yapabilmesi için borçlanmanın önüne geçilmesi ve acil destek verilmesi gerektiğini vurguladı. İflas eden çiftçilerin mal varlıklarının satılığa çıkarıldığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Ülkemizde tarım kesimi borçlanmadan artık üretim yapamıyor. 26 Şubat tarihinde 60 traktör, 5 bin 249 tarla, 7 bin besi damı, 352 bağ, 24 tarım makinesi iflas eden şirketlerin tohumları da satılığa çıkarıldı. Tarım kesiminin mutlak surette desteklenmesi gerekiyor. 2026 yılında verilmesi gereken 772 milyar liralık destek yerine, yalnızca 168 milyar liralık destek veriliyor. Çiftçinin borçları en az üç yıl ötelenerek faizleri silinmeli. Yetkililer bu sesleri duymalı ve bir an önce icralar durdurulmalı, haciz işlemleri ertelenmeli ve çiftçiye destek verilmeli" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin üretim maliyetlerini karşılayamadığı için borçlanmasına ilişkin açıklama yaptı. Gürer, şunları söyledi:

"Ülkemizde tarım kesimi borçlanmadan artık üretim yapamıyor. Çiftçi de üretici de besici de kredi kullanarak tarımın içinde süreci sürdürebiliyor. 2025 yılında saatte 42 milyon lira tarım kesimi borçlandı. 1 trilyon 240 milyar liralık bankalara olan borç, rekor bir borç. Piyasalara olan borçlarla bu daha da artıyor. Eğer bir de üretimde kuraklığın, zirai donun etkisiyle ürün alamazsa çiftçinin sorunları daha da derinleşiyor. Bir günde ortalama 2025 yılında, 1 milyar 15 milyon liralık yeni borç oluştu. Bu borçlardan dolayı çiftçilere düzenli ve sürekli icralar geliyor. İcra dairelerinden, mahkemelerden gelen yeni borçlara yönelik tebliğler çiftçilerin belini büküyor. 26 Şubat'ta icra dairelerine her gün 200 tarlanın icradan satılık bilgisi ulaştı. 26 Şubat tarihinde 60 traktör, 5 bin 249 tarla, 7 bin besi damı, 352 bağ, 24 tarım makinesi iflas eden şirketlerin tohumları da satılığa çıkarıldı."

Tarım kesiminin mutlak surette desteklenmesi gerekiyor. 2026 yılında verilmesi gereken 772 milyar liralık destek yerine, yalnızca 168 milyar liralık destek veriliyor. Çiftçinin borçları ötelenmeli. En az üç yıl ötelenerek faizleri silinmeli. Çiftçinin, besinin, üreticinin tarımın içinde kalması sağlanmalı. Aksi takdire gelen icralar bellerini büktü. Bunun için de mutlak surette icralar durdurulmalı. Gerek borçların ötelenmesi, gerek icralarla ilgili vermiş olduğumuz kanun teklifleri Meclis'te bir an önce ele alınmalı. Yoksa tarım kesimi borçlanarak bu işi sürdürürken borcunu ödeyemediği için icra yoluyla arazisi, traktörü, hayvanı, ekipmanı, bağı bahçesi elinden gidiyor. Yetkililer bu sesleri duymalı ve bir an önce icralar durdurulmalı, haciz işlemleri ertelenmeli ve çiftçiye destek verilmeli."

Kaynak: ANKA
