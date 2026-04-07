CHP'li Gürer: "Gübre Fiyatlarındaki Artış, Sahtesinin Piyasada Olmasına Yol Açıyor"

(TBMM) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımda artan mazot, gübre ve elektrik maliyetlerinin üretimi zorlaştırdığını belirterek, gübre fiyatlarındaki yükselişin sahte ürün riskini artırdığını, pestisit kullanımındaki denetim eksikliklerinin ise hem üreticiyi hem de tüketiciyi tehdit ettiğini vurguladı. Gürer, "Gübre fiyatlarındaki artış, sahte gübrenin piyasada olmasına yol açıyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, tarımda artan girdi maliyetleri, gübre fiyatlarındaki yükseliş ve pestisit kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, üretimin giderek zorlaştığını ve çiftçilerin ciddi bir maliyet baskısı altında olduğunu söyledi.

Gürer, üretim maliyetlerindeki artışa dikkati çekerek, "Üretim giderek zorlaşıyor. Girdi maliyetleri artıyor. Mazot, gübre, tohum, fide, sulama suyu, elektrik, işçilik artışları üretimdeki riski daha da katlıyor. Her gün girdi maliyetlerine zam yağıyor. Mazot ocak ayında 54 lirayken 80 lirayı dayandı" ifadesini kullandı.

Gübre fiyatlarındaki artışa ve dışa bağımlılığa işaret ederek İran'daki petrokimya tesislerine yönelik saldırının piyasaya etkilerine değinen Gürer, "Bu savaşta bombalandığı için oradan gelen gübrenin gelmemesi özellikle piyasada var olan stokların bitmesinden sonra gübrenin nereye evrileceğinin de soru işaretine yol açtı" diye konuştu.

Tarım Kredi Kooperatifi verilerine göre gübre fiyatlarında kısa sürede ciddi artışlar yaşandığını belirten Gürer, şunları kaydetti:

"2020 yılında tonu bin 860 lira olan üre gübre 32 bin 200 liradan işlem görüyordu. 6 Nisan tarihi itibariyle 33 bin 900 liraya ton fiyatı çıktı. Bin 700 liralik bir artış var. Artışın devam etmesi öngörülüyor. 2020 yılında tonu bin 100 lira olan amonyum sülfat 18 bin 500 liradan işlem görüyordu. 6 Nisan itibarıyla ton fiyatı 20 bin 300 liraya yükseldi. Kısa sürede bin 800 liralık bir artış gerçekleşti. 2020 yılında tonu 2 bin 140 lira olan DAP gübre 40 bin 400 liradan işlem görüyordu. 6 Nisan itibarıyla 41 bin 900 liradan işlem görüyor. Artış bin 500 lira. Bazı şirketler DAP gübreyi 42 bin liradan satıyor. DAP gübre önemli ölçüde ülkemizde Mazıdağı fosfor madenlerinden elde edilir. Bayide yüzde 33 amonyum nitrat 28 bin 500 liradan ton fiyatıyla işlem görürken, üre ve azotlu gübreler de benzer seviyelerde seyrediyor. Gübre fiyatlarındaki artış, sahte gübrenin piyasada olmasına yol açıyor."

Elektrik fiyatlarındaki artışın sulama maliyetlerini de yükselttiğini dile getiren Gürer, yeraltı suyuyla yapılan sulamada maliyet artışının yüzde 40'lara ulaşabileceğini ifade etti. Gürer, "Elektriğe gelen yüzde 25'lik fiyat artışı, sulama suyu maliyetlerini de önemli ölçüde etkiliyor. Kuyulardan trafo ile çekilen yeraltı suyunun maliyetinde en az yüzde 40 civarında bir artış bekleniyor. Kooperatiflerin değerlendirmelerinde, genel giderlerin yanı sıra elektrik zammının doğrudan etkili olduğu belirtiliyor" dedi.

Pestisit kullanımına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Gürer, denetimlerin yetersizliğine işaret ederek, yasaklı ürünlerin piyasada bulunabildiğini söyledi. Pestisit kalıntılarının insan sağlığına ve çevreye zarar verdiğini vurgulayan Gürer, şöyle konuştu:

"Tarım ilaçları, yani pestisitler de fiyatları katlamasına rağmen kullanılmak zorunda kalınıyor. Ancak hem yanlış kullanım söz konusu hem de yasaklanmış pestisitlerin, denetimlere rağmen hala satıldığı bir gerçek. Kaçak yollarla pestisit neden satılıyor? Daha ucuz olduğu düşünüldüğü için, yeterli eğitim verilmediği ve denetim yapılmadığı için pestisitler hayatımızda yer almaya devam ediyor. Bazı marketlerde, kaynağı belli ürünler için pestisit analizi yapıldığına dair duyurular yer alıyor. Bu olumlu bir gelişmedir. Tüm marketlerde ve hallerde mutlaka laboratuvarlar kurulmalıdır. Domates, biber gibi ürünlerin 'pestisit tespit edilmemiştir' etiketleriyle sunulması doğru bir uygulamadır. Bu uygulamanın yaygınlaştırılması gerekir. Ancak pestisitsiz ürünlerin daha pahalıya satıldığı yönünde iddialar da vardır. Bunların takibi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmalıdır. Bakanlık, denetim sonuçlarını şeffaf şekilde açıklamalıdır."

Kaynak: ANKA