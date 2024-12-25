Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz
Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Milyonlar merakla bekliyordu! İşte Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
Erdoğan gazetecinin 'Ek zam yapılacak mı?' sorusunu yanıtsız bıraktı
Milyonların merak ettiği soruyu yanıtsız bıraktı
Kazakistan'da düşen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı
Dünya, yolcu uçağı düştükten sonra kaydedilen görüntüyü konuşuyor

CHP'li Gürer'den Yeni Asgari Ücret Tepkisi: 'Hayal Kırıklığı Yaşıyoruz'

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesine tepki gösterdi. Gürer, asgari ücretin emekçiler için yetersiz kaldığını ve en az 30 bin TL olması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yeni asgari ücrete tepki gösterdi. Gürer, "Simit, çay hesabıyla da asgari ücretli ekonomik krizin yarattığı sorunlar karşısında korunmadı, enflasyona ezdirildi, tam bir hayal kırıklığı yaşanıyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesine tepki gösterdi. Gürer, asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini söyleyerek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret emekçiler için tam bir 'şok' oldu. Çünkü açıklanan asgari ücret, yılbaşındaki asgari ücretin alım gücünün dahi altında kaldı. TÜİK verilerinde belirlenen enflasyonun da gerisinde bir artış sağlandı. Bu durumda 4 trilyona dayanan, borçla yaşayan kesimde önemli bir çoğunluğu oluşturan asgari ücretliler 2025 yılında daha da yoksullaşacaklar.

"Şok bir fiyat belirlendi"

Yılbaşında belirlenen asgari ücret ile 8 kilo et alabilecek durumdayken, bugün belirlenen asgari ücret ile 2025 yılında 40 kilo eti zor alabilecek. Simit, çay hesabıyla da asgari ücretli ekonomik krizin yarattığı sorunlar karşısında korunmadı, enflasyona ezdirildi, tam bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Şok bir fiyat belirlendi. Oysa asgari ücret en az net 30 bin lira olmalıydı.

"Ekonomik krizin faturası emekçilere, dar gelirlilere, yoksullara kesiliyor"

Ekonomik krizin faturası emekçilere, dar gelirlilere, yoksullara kesiliyor. Sistemi bozanlar, ekonomik krizi yaratanlar bir eli yağda, bir eli balda mutlu yaşamlarını sürdürürken geniş kesimlerin yoksulluğu artırılıyor ve emekleri sömürülüyor. Bu gidiş doğruu bir gidiş değil. Asgari ücret mutlak suretle net 30 bin lira olarak belirlenmelidir. Burada asgari ücret belirlenirken işverenlerin de uğrayabileceği kayıp varsa devlet devreye girmeli ve sosyal devlet gereğini yaparak dengeyi sağlamalıdır.

"Emekçilere zulmeden bu anlayıştan vazgeçin"

Bütün ekonomik krizin faturasını çiftçiye, işçiye, emekliye ödeterek sorunları çözeceğini sananlar aslında sorunları artırmaktadır. Ekonomik krizin yarattığı derinlik, yoksulluğu yaygınlaştırmaktadır. İşçisi, çiftçisi, engellisi, emeklisi, esnafı, her kesimi dertli kıldılar. Özellikle işçide ve emeklide para olmazsa yarın esnaftan alışveriş yapamayacağı için esnaf da 2025 yılında büyük bir kriz yaşamaya hazır olmalıdır. Bu nedenle asgari ücret mutlaka yeniden değerlendirilmeli, yoksulluğu artıran, gelir-gider dengesini bozan ve emekçilere zulmeden bu anlayıştan vazgeçin."

CHP'li Gürer'den Yeni Asgari Ücret Tepkisi: 'Hayal Kırıklığı Yaşıyoruz'
Kaynak: ANKA / Güncel
img

Patronlardan yeni asgari ücrete ilk yorum
img

İmamoğlu'ndan asgari ücret çıkışı: Belli ki sorumluluk bize düşüyor
img

Türkiye'de en çok kazandıran meslek belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir'deki fabrika patlamasına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı
11 kişinin öldüğü patlamada sorumlular için harekete geçildi
28 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
28 ilde yapılan seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Yıldız futbolcunun gol sevincini artık kimse yapamayacak
Barış Alper artık bu sevinci yapamayacak
Türkiye'nin en çok çay tüketen illeri belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı
En çok çay tüketen iller belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 25 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 25 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Kadir İpek kimdir? Kadir İpek Twitter olayı nedir? AİLE DESTEK ÖDEMESİ | Aile destek ödemesi 2025 devam edecek mi? Koç erkeği balık kadını uyumlu mudur? Koç erkeği ve Balık kadını ilişkisi nasıl olur? Ret mi red mi? TDK ret nasıl yazılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Erdoğan 2025 Asgari ücret açıklamasında neler söyledi? CANLI ALTIN KURU | 25 ARALIK gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? GRAM ALTIN KAÇ TL? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 25 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'un kaç günlük suyu var? A101 26 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU | 26 Aralık A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? HALKA ARZ | Armada Gıda halka arz kaç lot verir? Armada Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.