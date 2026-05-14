CHP'li Ömer Fethi Gürer: "Toprak Mahsulleri Ofisi Buğdayın Alım Fiyatını Bir An Önce Açıklamalı"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Toprak Mahsulleri Ofisi'nden buğday ve arpa alım fiyatlarını bir an önce açıklamasını isterken, çiftçilerin girdi maliyetlerinin yüksekliğini göz önünde bulundurarak desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Toprak Mahsulleri Ofisi bu yıl alım fiyatını, girdi maliyetleri artı makul bir karla bir an önce açıklamalı ve çiftçinin arpası, buğdayı mutlak suretle TMO eliyle alınmalı. Piyasa tüccara bırakılmamalı. Çünkü piyasa tüccara bırakıldığında düşük alım fiyatı yüksek girdi maliyetlerinden dolayı çiftçi zarar ediyor ve bir ertesi yıl buğdaydan arpadan uzaklaşıyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,  buğday ve arpa üretimiyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak Toprak Mahsulleri Ofisi'ne çağrı yaptı. Gürer, artan girdi maliyetleri karşısında üreticinin korunması gerektiğini belirterek, bu yıl açıklanacak alım fiyatının çiftçiyi yeniden üretime yönlendirecek seviyede olması gerektiğini söyledi. Gürer şöyle konuştu:

"Ülkemizde 2026 yılında yağışlar yeterli olunca buğday ve arpada verim artışı, rekolte yükselmesi bekleniyor. 2002 yılında ülkemizde 19 milyon 500 bin ton buğday yetişmişti. 2025 yılında ise 17 milyon 900 bin ton buğday yetişti. Önemli ölçüde buğdayda rekolte kaybı geçtiğimiz yıl ani hava değişimleriyle yaşandı. Bu yıl ise şu anda buğday artık bazı bölgelerde hasat noktasına geldi. Kısa süre içinde Çukurova'da hasat başlayacak. Alım fiyatı ise hali hazırda açıklanmadı. Toprak Mahsulleri Ofisi bu yıl alım fiyatını girdi maliyetleri artı makul bir karla bir an önce açıklamalı ve çiftçinin arpası, buğdayı mutlak suretle TMO eliyle alınmalı. Piyasa tüccara bırakılmamalı. Çünkü piyasa tüccara bırakıldığında düşük alım fiyatı yüksek girdi maliyetlerinden dolayı çiftçi zarar ediyor ve bir ertesi yıl buğdaydan arpadan uzaklaşıyor."

"DEĞERİNDE ÜRÜNÜN ALINMASI SAĞLANMALI"

22 milyon ton civarında bir buğday ülkemize yeterli oluyor. Ama dahili işleme rejimi kapsamında yurt dışından 6 ila 10 milyon ton yıllık buğday alınıyor, un ve makarna yapılarak yurt dışına gönderiliyor. O buğdayı da ülkemiz çiftçisi üretsin. 2002 ile 2024 yılları arasında 2 milyon 800 bin hektara yakın toprağımız, tarım arazimiz devre dışı kaldı. Buralarda üretim yapılsaydı buğdayı kendimiz üretip yurt dışına satabilirdik. Alım fiyatıyla ilgili sulu tarımda fiyat 20 lira civarında, girdi maliyetleriyle oluşuyor. Kuru tarımda ise bu rakam 21 liranın üzerine çıkıyor. Bunun için de 24 liranın üzerinde bir alım fiyatı çiftçimizi bu yıl için ektiği üründen para kazanmasına vesile olur. İthalatçı değil kendi çiftçimizin, üreticimizi desteklemenin yolu üretilen ürünü değerine almaktan geçiyor. Bugün bir kilo buğdaydan 800 gram un alınıyor. 800 gramdan sekiz simit elde ediliyor. Simit fiyatına baktığınızda onun da unu, tuzu, kirası, işçiliği var ama bu buğday, arpa, bir yıl emekle üretiliyor. Onun için değerinde ürünün alınması sağlanmalı, çiftçi refahı gerçekleştirilirse en azından buğdayda yüzde 97 civarında kendi kendine yeter olan ülkemiz kendi kendine yeter noktaya gelir, Rusya'nın, Ukrayna'nın buğdayına muhtaç olmayız."

Kaynak: ANKA
