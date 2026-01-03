CHP'li Gürer'den Bakan Yumaklı'ya: "Kırmızı Mercimekte Üretim Düşmesi Nedendir?"

(TBMM) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kırmızı mercimekte yaşanan üretim kaybına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. Gürer, önergesinde "Kırmızı mercimekte üretim düşmesi nedendir? Ani iklim değişiklikleri ile bu kayıp ifade ediliyorsa mercimek üreticisine TARSİM veya ÇKS kayıtlı çiftçilere verilen bir zarar desteği var mıdır? Mercimek üreticisi son yıllarda düşük alım fiyatından etkilenerek ürün desenini değiştirmiş olabilir mi?" sorularına yer verdi.

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyon üyesi Ömer Fethi Gürer, kırmızı mercimekte yaşanan üretim kaybını TBMM gündemine taşıyarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Gürer soru önergesinde, 2002 yılında Türkiye'de kırmızı mercimek üretiminin 500 bin ton olduğunu hatırlatarak, "2025 yılında ülkemizde mercimek üretimi TÜİK verilerine göre 230 bin tona düşmüştür. Nüfusumuz 30 milyon artığı halde mercimek üretiminde ciddi bir gerilme görülmektedir. 2025 yılının dokuz ayında da 342 bin 988 ton mercimek ithal edildiği ve karşılığında 205 milyon 509 bin dolar dövizimizin yurt dışına gittiği görülmektedir. Sofradaki mercimek çorbası ithal mercimekten yapılmakta, yerli üretimde ciddi düşme var" ifadelerini kullandı.

Gürer, Bakan Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti:

"Kırmızı mercimekte üretim düşmesi nedendir? Ani iklim değişiklikleri ile bu kayıp ifade ediliyorsa mercimek üreticisine TARSİM veya ÇKS kayıtlı çiftçilere verilen bir zarar desteği var mıdır? Mercimek üreticisi son yıllarda düşük alım fiyatından etkilenerek ürün desenini değiştirmiş olabilir mi? Mercimek üreticisinin desteklerin yetersizliği ve girdi maliyetine göre kazanç sağlayamaması ile üretimden uzaklaşması ve farklı ürüne yönelmesi olası ise bu bağlamda bir önlem düşünülmekte midir? Yurt dışından ithal edilen kırmızı mercimeğin ülkemizde rafta yerli üründen daha

yüksek fiyatla satılması bu bağlamda haksız kazanç kapısının açık kalması için yerli kırmızı mercimek üreticisi mağdur edilmesi ile ilişkisi var mıdır? Ana vatanı Anadolu olan mercimeği önce tohumunu verirken ithal eder hale geldigimiz Kanada'dan sonra ülkemizde açığı fark eden farklı ülkeler Rusya, Moldova, Ukrayna, Suriye'nin mercimek üretimi yaparak ülkemize sattıkları görülmektedir. Başta GAP bölgesi olmak üzere kırmızı mercimek üretimi için 2026 yılında bir önlem alınmakta mıdır? Ek bir destek ve teşvik düşülmektedir?"