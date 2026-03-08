CHP'li Gürer: "238 Bine Yakın Hane, 2025'te İhtiyaç Olan Enerjiye Erişememiş ya Karanlıkta ya da Soğukta Bırakılmıştır"

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2025 yılında borç nedeniyle yaklaşık 99 bin konutun elektriğinin, 138 bin konutun ise doğal gazının kesildiğini belirterek, "Bakanlığın 'borç nedeniyle kesik abone sayısının toplam abone sayısına oranı' verilerini baz aldığımızda durum ortaya çıkmaktadır. Toplam 238 bine yakın hane, 2025 yılı içerisinde ihtiyaç olan enerjiye erişememiş, ya karanlıkta ya da soğukta bırakılmıştır" açıklamasını yaptı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın borç nedeniyle elektriği ve doğal gazı kesilen abonelere ilişkin soru önergesine verdiği yanıtı paylaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yanıtında, şu ifadelere yer verdi:

"Dağıtım şirketlerinden alınan bilgiye göre; borç nedeniyle kesinti uygulanan elektrik abonelerin üçte ikisinin elektriği aynı gün içinde, beşte dördünün elektriği bir hafta içinde yeniden bağlanırken, doğal gaz abonelerinin yarısından fazlasının doğal gazı aynı gün içinde, yaklaşık dörtte üçünün doğal gazı ise yine bir hafta içinde yeniden bağlanmaktadır. Borç ödenmemesi nedeniyle yaşanan kesintilerin genel itibarıyla fatura ödemesinin unutulması, bankadan kaynaklı problemler gibi sebeplerle gerçekleştiği değerlendirilmekle birlikte, elektrik gurubunda bu abonelerin büyük çoğunluğunu köy/yayla evi, yazlık gibi dönemsel kullanılan meskenler ile sezonluk ticarethaneler oluşturmaktadır."

"Fatura ödenmesinin unutulması bahanesiyle açıklanamaz"

Gürer, yazılı açıklamasında, Bakan Bayraktar'ın verdiği yanıtı, şöyle değerlendirdi:

"Bakanlık, yüz binlerce ailenin enerjiye erişimden sorun yaşamasını 'fatura unutulması' bahanesi ile açıklayamaz. Bu, halkın yaşadığı ekonomik sorunu görmezden gelmektir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın, soru önergeme verdiği yanıt, iktidarın yaşam pahalılığı karşısında halkın yaşadığı enerji sorununu 'küçültmeye' çalıştığını gösteriyor. Bakanlık, borç nedeniyle kesilen enerjiyi 'unutkanlık' veya 'banka problemleri' gibi gerekçelerle geçiştirmeye çalışsa da, açıklanan oranlar olumsuz tabloyu doğrulamaktadır."

Bakanlığın verilerine göre; 2025 yılında Türkiye genelinde 43 milyon 352 bin 231 elektrik abonesi ve 21 milyon 950 bin 2 doğal gaz abonesi bulunmaktadır. Bakanlığın 'borç nedeniyle kesik abone sayısının toplam abone sayısına oranı' verilerini baz aldığımızda durum ortaya çıkmaktadır. Toplamda 238 bine yakın hane, 2025 yılı içerisinde ihtiyaç olan enerjiye erişememiş, ya karanlıkta ya da soğukta bırakılmıştır."

"Bir hanenin hem elektriğinin hem de doğal gazının kesilmesi, o hanede yaşamın zora girmesidir"

Bakanlığın, elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin farklı olması nedeniyle hem elektriği hem de doğal gazı kesilen tüketicilere ilişkin veri tutulmadığını belirten yanıtını da eleştiren Gürer, bu durumun kamu yönetimi açısından bir eksiklik olduğunu ifade etti. Ömer Fethi Gürer, şunları kaydetti:

"Bakanlığın 'Elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin farklı olması nedeniyle hem elektriği hem de doğal gazı kesilen tüketicilere ilişkin veri tutulmamaktadır' şeklindeki yanıtı kamu yönetimi açısından bir boşluk oluşturmaktadır. Bunun giderilmesi olasıdır. Bir hanenin hem elektriğinin hem de doğal gazının kesilmesi, o hanede yaşamın zora girmesi demektir. Bakanlığın bu veriyi tutmaması da doğru olan değildir. Vatandaş borcunu ödeyemediği için cezalandırılmakla kalmıyor, bir de 'kesme-bağlama' bedeli adı altında adeta bir 'ceza bedeli' ödemeye mahküm ediliyor. 2025 yılında mesken elektrik açma-kapama bedeli 106 lira iken, 2026 yılında bu rakam 140 liraya çıkarılmıştır."

Kaynak: ANKA