CHP'li Gülcan Kış: "Kazanan Tek Bir Kesim Var, Faiz Düzeni"

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek "Önümüzdeki 1 yıl içinde 239 milyar dolar dış borç ve 25 milyar dolar faiz ödemesi var. Toplamda 260 milyar dolarlık bir yükten bahsediyoruz. Üstelik bu borcun yüzde 45'i sadece bir yıl içinde ödenecek. Bir tarafta devlet borç ödüyor, diğer tarafta vatandaş borçlanıyor. Ortada tek kazanan var, faiz düzeni" ifadelerini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye ekonomisindeki borç ve faiz yüküne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kış, vatandaşın giderek ağırlaşan borç yükü altında ezildiğini belirterek, "Bu ülkede insanlar yaşamıyor, borçla ayakta kalmaya çalışıyor" dedi. Türkiye'de bireysel borçların ulaştığı seviyeye dikkat çeken Kış, vatandaşın bankalara olan borcunun 6,5 trilyon lirayı aştığını vurguladı. Sadece bir haftada 38 milyar liralık yeni borçlanma yaşandığını belirten Kış, icra dosyalarındaki artışın da tabloyu ağırlaştırdığını ifade etti.

Kış, son 90 günde icra dairelerine 3 milyondan fazla yeni dosya geldiğini belirterek "Toplam dosya sayısı 24 milyon 699 bini geçti. Artık bu ülkede borçlu olmak bir istisna değil, hayatın kendisi haline gelmiş durumda" dedi.

"Vatandaşın ödediği her 100 liralık verginin 26 lirası faize gidiyor"

İktidarın ekonomik tercihlerini de eleştiren Kış, bütçeden faiz ödemelerine ayrılan payın büyüklüğüne dikkat çekerek "Sadece 3 ayda 876 milyar lira faiz ödendi. Vatandaşın ödediği her 100 liralık verginin 26 lirası faize gidiyor. Bütçeden çıkan her 100 liranın 20 lirası yine faiz ödemesine ayrılıyor" dedi.

Kış, bu kaynakların toplumsal ihtiyaçlar yerine finansal yükümlülüklere aktarıldığını söyleyerek faiz ödemelerine ayrılan kaynakların alternatif kullanımına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu parayla okullara güvenlik görevlisi koyarsınız, çocukları korursunuz. Okulların temizliğini sağlarsınız, öğretmen atarsınız. Ama bunların hiçbiri yapılmıyor. Çocukların hayatını kaybettiği bir ülkede bile öncelik hala faiz ödemek oluyor."

"Önümüzdeki 1 yıl içinde 239 milyar dolar dış borç ve 25 milyar dolar faiz ödemesi var"

Önümüzdeki dönemde ödenecek dış borç yüküne de dikkat çeken Kış, Türkiye'nin ciddi bir finansal baskıyla karşı karşıya olduğunu belirterek "Önümüzdeki 1 yıl içinde 239 milyar dolar dış borç ve 25 milyar dolar faiz ödemesi var. Toplamda 260 milyar dolarlık bir yükten bahsediyoruz. Üstelik bu borcun yüzde 45'i sadece bir yıl içinde ödenecek" diye kaydetti.

Kış, bu yükün dolaylı olarak vatandaşın omuzlarına bindiğini kaydederek konomideki mevcut yapıyı sert sözlerle eleştiren Kış, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

"Bir tarafta devlet borç ödüyor, diğer tarafta vatandaş borçlanıyor. Ortada tek kazanan var, faiz düzeni. Bu ekonomi büyümüyor; borçla dönen, faizle yaşayan bir sistem haline gelmiş durumda ve bu sistemde kaybeden hep aynı milyonlarca vatandaş."

Kaynak: ANKA