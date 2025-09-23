CHP'li Gezmiş: Maden Atıkları Canlı Hayatı Tehdit Ediyor

(ANKARA) - CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Alagöz Madencilik'e ait maden sahasında yoğun yağış sonrası atık havuzunun taştığı ve buradaki tonlarca kirli suyun dere ve toprağa karıştığı iddialarına ilişkin, "Zehirli atıklar yalnızca insanlara değil; hayvanlara, ağaçlara ve tüm canlılara zarar veriyor, yaşamı yok ediyor. Maden şirketinin olduğu bölgede anıt ağaçlardan oluşan ormanlık alan da bu durumdan büyük zarar görüyor. Yetkililer bir an önce harekete geçerek; suyumuzun, havamızın ve toprağımızın daha fazla kirletilmesine izin verilmesini engellemeliler" dedi.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun'un Doğankent ilçesi Çatalağaç Köyü'nde faaliyet sürdüren Alagöz Madenciliğe ait maden şirketinin kimyasal atık havuzunun aşırı yağışlar nedeniyle taştığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Gezmiş, hafta sonu Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel felaketiyle zarar gören vatandaşlarıa geçmiş olsun dileklerini sunarak, maden şirketine ait atık havuzlarının taşarak kimyasal atıkların dereye, toprağa ve havaya karıştığını söyledi.

Bu şirketle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı'na defalarca yazılı soru önergeleri verdiğini ve TBMM'de konuşma yaptığını hatırlatan Gezmiş, şöyle devam etti:

"Bu önergelerde madenin çevreyi ve halk sağlığını tehdit ettiğini vurguladım. Ancak ağır metaller üreten bu şirket Giresun'u zehirlemeye devam ediyor. Bu çevre katliamına izin vermeyeceğiz. İlgili bakanlıklara verdiğim önergelerde de dile getirdiğim gibi, bir kez daha vurguluyorum; yetkililer sorumlulukları gereği bu şirketin faaliyetlerini denetlemeli, bu şekliyle faaliyetlerine devam etmesine izin verilmemeli.

Mevcut maden atık havuzu gelen yağmur suyu ile taşıyor ve ormana, dere yatağına karışıyor. Dere yatağındaki maden atıklarının kokusu köyden hissediliyor. Yağmurla birlikte dereye karışan atıklar, denize ulaşıyor, dolayısıyla Karadeniz'e dökülüyor. Bugüne kadar maden şirketine bu ihlalleri nedeniyle defalarca ceza yazıldı ama vahşi madencilik faaliyetleri ne yazık ki devam ediyor.

Bu köyde en az 500 vatandaşımız yaşıyor, yaz mevsimlerinde gelen gurbetçilerle bu sayı çok daha fazlalaşıyor. Zehirli atıklar yalnızca insanlara değil; hayvanlara, ağaçlara ve tüm canlılara zarar veriyor, yaşamı yok ediyor. Maden şirketinin olduğu bölgede anıt ağaçlardan oluşan ormanlık alan da bu durumdan büyük zarar görüyor. Yetkililer bir an önce harekete geçerek; suyumuzun, havamızın ve toprağımızın daha fazla kirletilmesine izin verilmesini engellemeliler."