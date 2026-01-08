Haberler

CHP'li Aşkın Genç: "Türkiye Kömür İşletmeleri, Zarar Ettiği İçin Değil, Ürettirilmediği İçin Bu Hale Getirildi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun zarar etmesinin nedeninin üretimden çekilme olduğunu belirtti. Sayıştay'ın 2024 raporuna göre, TKİ'nin esas faaliyetlerinden 2,5 milyar TL zarar ettiğini ifade eden Genç, kamu kurumlarının işlevsizleştirilmesinin siyasi bir tercih olduğunu savundu.

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun (TKİ) üretim yapan bir kamu kurumu olmaktan çıkarıldığını, sahasını kiraya veren, sonra da o sahadan çıkan kömürü satın alan bir yapıya dönüştürüldüğünü belirterek, " Sayıştay'ın 2024 raporu gösteriyor ki TKİ bugün zarar ettiği için değil, ürettirilmediği için bu hale getirildi. Bu tablo ne tesadüf ne de kaderdir; kamu kurumlarını işlevsizleştirip ardından 'verimsiz' ilan eden bir siyasi anlayışın sonucudur" açıklamasını yaptı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yazılı açıklamasında, Sayıştay'ın rödövans gelirlerini ayıklayarak yaptığı incelemede, TKİ'nin esas faaliyetlerinden yaklaşık 2,5 milyar TL zarar ettiğini, enflasyon muhasebesi giderleriyle birlikte 2024 yılının 6,4 milyar TL dönem zararıyla kapandığını ifade etti.

Bu tablonun, bir işletme başarısızlığı değil, kamu üretiminin bilinçli biçimde tasfiye edilmesinin sonucu olduğunu vurgulayan Genç, TKİ'nin 1957 yılında yerli kömür kaynaklarını kamu eliyle üretime kazandırmak, enerji arz güvenliğini sağlamak ve sanayiyi ayakta tutmak amacıyla kurulduğunu hatırlattı. TKİ'nin bugün karşı karşıya olduğu durumun, bir bilanço meselesi olmadığını ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Ortada kamunun üretimden çekilmesi gerçeği var. 2024 yılında faaliyet karı pozitif görünmesine rağmen, rödövans gelirleri çıkarıldığında, TKİ'nin esas faaliyetlerinden yaklaşık 2,5 milyar TL zarar ettiği görülüyor. Üstelik bu durum tek yıla özgü değil; son dört yılın üçünde aynı tablo var. Sayıştay bu durumu açıkça 'kömür üretim ve satışında yapısal problem' olarak tanımlıyor. TKİ üretim yapan bir kamu kurumu olmaktan çıkarıldı; sahasını kiraya veren, sonra da o sahadan çıkan kömürü satın alan bir yapıya dönüştürüldü. Bu bir yönetim zaafı değil, açık bir siyasi tercihtir.

Kamu işletmeleri zarar ettiği için değil, üretimden koparıldığı için bu noktaya getiriliyor. AKP döneminde birçok KİT'te aynı yöntem uygulandı: Üretim zayıflatıldı, yatırım engellendi, kurumlar işlevsizleştirildi; sonra da ortaya çıkan tablo 'kaçınılmaz' gibi sunuldu. Sayıştay'ın 2024 raporu gösteriyor ki TKİ bugün zarar ettiği için değil, ürettirilmediği için bu hale getirildi. Bu tablo ne tesadüf ne de kaderdir; kamu kurumlarını işlevsizleştirip ardından 'verimsiz' ilan eden bir siyasi anlayışın sonucudur."

Kaynak: ANKA / Güncel
Neymar beklenen imzayı attı

Neymar beklenen imzayı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
ABD polisi tarafından öldürülen kadının kimliği belli oldu

ABD polisi tarafından hunharca katledilen kadının kimliği belli oldu
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesini halay çekerek kutladılar

Erdoğan'ın hediyesini halay çekerek kutladılar
Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili

Araç alacaklar dikkat! İşte Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili
Vatandaşı isyan ettiren aidatlara bakanlık freni! Tavan zam oranı belli oldu

Vatandaşı çileden çıkaran zamlara bakanlık freni! Tavan belli oldu
TÜİK açıkladı! 2025'te en çok kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu

Geçen yıl buna yatırım yapan milyonları cebe indirmiş