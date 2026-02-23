CHP'li Genç'ten, Bağ-Kur'lular İçin Gerekli Prim Gün Sayısının 7 Bin 200'e Düşürülmesi Teklifi

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik için gerekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi için Meclis Başkanlığı'na kanun teklifi sundu. Genç, sunduğu kanun teklifinde, aynı işi yapan, aynı şehirde çalışan ve benzer gelir düzeyine sahip bir SSK'lı ile bir Bağ-Kur'lunun yalnızca statü farkı nedeniyle bin 800 gün daha fazla prim ödemeye zorlandığını kaydetti.

Teklifin gerekçesinde 4/1-a kapsamındaki sigortalılar için yaşlılık aylığına hak kazanmak açısından 7 bin 200 gün yeterli görülürken, 4/1-b kapsamındakiler için bu sürenin 9 bin gün olarak uygulanmasının uzun yıllardır özellikle esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere Bağ-Kur'lular açısından "yapısal bir eşitsizlik" doğurduğunu söyleyen Genç, geliri düzensiz olan ve çoğu zaman primini kendisi ödemek zorunda kalan esnafın, yüksek prim gün şartı nedeniyle emekliliğe erişimde güçlük yaşadığını belirtti.

Genç, aynı işi yapan, aynı şehirde çalışan ve benzer gelir düzeyine sahip bir SSK'lı ile bir Bağ-Kur'lunun yalnızca statü farkı nedeniyle bin 800 gün daha fazla prim ödemeye zorlandığını kaydederek, bu tablonun sosyal güvenlik sisteminin hakkaniyet ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığını vurguladı. Öte yandan, gerekçede, prim gün şartındaki bu farkın yalnızca bireysel bir mağduriyet alanı olmadığına işaret eden Genç, söz konusu eşitsizliğin sosyal güvenlik sistemine güveni zedelediğini, kayıt dışılığı teşvik ettiğini ve emeklilik hakkını fiilen erişilemez hale getirdiğini ifade etti.

Genç, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde küçük esnafın prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenerek 7 bin 200 güne indirileceğini açıkladığını, düzenlemeden yaklaşık 1 milyon esnafın yararlanacağını söylediğini hatırlattı. Aradan geçen zamana rağmen düzenlemenin kanunlaşmadığını belirten Genç, verilen söz ile mevcut hukuki durum arasındaki uyumsuzluğun daha görünür hale geldiğini kaydetti. Teklifin gerekçesinde yaş şartlarına dokunulmadığını belirten Genç, düzenlemenin prim gün sayısı bakımından 4/1-a ve 4/1-b kapsamındaki sigortalılar arasındaki farkı kaldırmayı hedeflediğini ifade etti.

Kaynak: ANKA