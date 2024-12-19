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CHP'li Erhan Adem, Patates Üreticilerinin Sorunlarını Dinledi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Nevşehir'deki patates üreticileriyle bir araya geldi ve TMO'ya seslenerek üreticilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Bir çiftçi, borçlarını ödemek için kredi çekmek zorunda kaldığını ve seneye üretim yapamayacaklarını belirtti.

İLEYDA ÖZMEN

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Nevşehir'de patates üreticileriyle bir araya geldi. Seneye üretim yapamayacaklarını belirten bir çiftçi, "Borç ödemek için kredi çekiyoruz. Gübre borcumu ödemedim. Bir dükkanım var onu satacağım. Traktörümü satacağım, o da olmuyor. Marketlerden de bir şey olmadı. Tarım Kredi gelecek dediler o gün bugündür bekliyoruz daha gelecek. TMO gelmedi" dedi. Adem ise Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) "Bir an önce patates çiftçisinin sesini duy, desteğini ver ve ürününü al" diye seslendi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Nevşehir Derinkuyu ilçesinde patates üreticileriyle bir araya geldi. Seneye üretim yapamayacaklarını söyleyen patates üreticisi yaşadığı sorunları şöyle anlattı:

"Ürettik geldik. Buraya 2 bin 500 lira cepten para harcadık. Maliyet. Şimdiki verilen para 2 bin 500, 3 bin lira. Malı mı satayım diyorum parayı veren yok. Maliyet 7 lira. Durdukça da yükseliyor. Her gün cepten gidiyor. Borç ödemek için kredi çekiyoruz. Yatırıyoruz oradan gidiyor. Bunu satsam krediye dokunmayacağım. 600 milyar kredi çekiyorum, 600 milyara bin 400 lira ödüyorum. Seneye üretim yapamayız. Gübre borcumu ödemedim. Bir dükkanım var onu satacağım. Traktörümü satacağım, o da olmuyor. Marketlerden de bir şey olmadı. Tarım Kredi gelecek dediler o gün bugündür bekliyoruz daha gelecek. TMO gelmedi. İlaçcı arkadaşlarımız var dükkanını boşaltıyor."

Erhan Adem : "Maalesef TMO kulağının üstüne yatmış çiftçiyi duymuyor"

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ise Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) seslenerek şunları söyledi:

"Patates deposundayız. Bugün ürettiği ürünü satamamaktan, alıcıyı bulamamaktan bulsa da parasını tahsil edememekten şikayetçi çiftçimiz yanımızda. Üretim maliyetlerinin çok altında mal satıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir an önce ihracat yapanlara teşvik vererek ihracatın önünün açılması ve hızlı bir satış olması gerekiyor. 1 milyon ton fazlalık var, fazla üretim var. Bu üretimin bir an önce tüketilmesi gerekiyor. TMO'nun burada inisiyatif alması gerekiyor. Maalesef TMO kulağının üstüne yatmış çiftçiyi duymuyor. Geçen yıl sekiz lirayken 14 liraya alıp kendisine 18 lira mal olan patatesin ve zarar ettirilerek yapılan bu işin bugün ortada TMO'nun gözükmemesi inanılacak gibi bir şey değil. TMO duy sesimizi, bir an önce patates çiftçisinin sesini duy, desteğini ver ve ürününü al."

CHP'li Erhan Adem, Patates Üreticilerinin Sorunlarını Dinledi
Kaynak: ANKA / Güncel
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