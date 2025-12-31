CHP'li Engin Altay: "İktidarın Emekliyle Bağı Kopmuştur"

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, kamu çalışanlarına yapılan seyyanen maaş artışlarının emeklilik hesaplamalarına dahil edilmemesini soru önergesi vererek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sordu. Şimşek'in yanıtını değerlendiren Altay, "Maliye Bakanlığı'na verdiğim soru önergesine tatmin edici bir yanıt bile verilememesi, iktidarın emekliyle bağının koptuğunu göstermektedir. 'Artış yaptık' demek, mutfağında yangın olan, kirasını ödeyemeyen, pazardan yarım kilo meyve alamayan emekliye hakarettir" dedi.

CHP'li Altay'ın yazılı soru önergesine bakanlıktan verilen yanıtta, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri hatırlatılarak, memur emeklilerinin aylıklarında toplu sözleşmeyle belirlenen oranda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında ise enflasyon oranında artış yapıldığı belirtildi.

Yanıtta, 7417 sayılı Kanun ile kamu görevlilerinin ek göstergelerinin artırıldığı, 3600 ek göstergeden yararlanan kamu görevlilerinin emekli aylıklarında iyileştirmeler sağlandığı, memur emeklilerine ilave ödeme başlatıldığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, 2025 yılı Ocak ve Temmuz aylarında memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında yapılan artış oranlarına yer verilerek, 2002 Aralık ayından bugüne en düşük emekli aylığında reel olarak yüzde 554 oranında artış sağlandığı kaydedildi. Ayrıca emeklilerin bayram ikramiyelerinde yüzde 33,33 oranında artış yapıldığı belirtildi.

Altay, verilen yanıtı değerlendirerek, "Bugün Türkiye'de emekliler yoksulluğa, açlığa ve çaresizliğe terk edilmiştir. 2023'te memurlara verilen seyyanen zam emeklilere çok görülmüş, şimdi o tutar 16 bin liraya çıkmış olmasına rağmen emekliler hala yok sayılmıştır. Bu açık bir adaletsizliktir, bu açık bir vicdansızlıktır" dedi.

Altay, "Maliye Bakanlığı'na verdiğim soru önergesine tatmin edici bir yanıt bile verilememesi, iktidarın emekliyle bağının koptuğunu göstermektedir. 'Artış yaptık' demek, mutfağında yangın olan, kirasını ödeyemeyen, pazardan yarım kilo meyve alamayan emekliye hakarettir" ifadelerini kullandı.

Emeklilerin geçinemediğini, faturalarını ödeyemediğini ve ilaçlarını alamadığını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Açlık sınırının altında yaşamaya mahküm edilen milyonlarca emekli varken, bu sessizlik ve duyarsızlık kabul edilemez. Bu mesele bütçe değil, bu mesele tercih meselesidir. Kaynak vardır ama emekliye gelince yoktur. Sosyal devlet lafla değil, icraatla olur. Memur emeklilerine bu seyyanen ödemenin derhal verilmesi şarttır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, emekliler yoksulluğa mahkum edilene kadar değil, insanca yaşayacak bir gelir elde edene kadar bu mücadelenin takipçisi olacağız. Emekliler sadaka değil, alın terinin karşılığını istiyor."