Haberler

CHP'li Durmaz: Yerli Malına Sahip Çıkmak; İstihdama, Gelire ve Geleceğe Sahip Çıkmaktır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Yerli Malı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, yerli üretimin güçlendirilmesinin ekonomik bağımsızlık açısından kritik olduğunu vurgulayarak, üreticilerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

(ANKARA)– CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, "Yerli üretimi büyütmek; çiftçiyi, esnafı ve sanayiciyi aynı anda güçlendirmektir. Her tercihimizin piyasada bir karşılığı var. Yerli malına sahip çıkmak; istihdama, gelire ve geleceğe sahip çıkmaktır" dedi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Yerli Malı Haftası dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Durmaz, yerli üretimin korunmasının ve üreticinin emeğinin değer bulmasının ekonomik bağımsızlık açısından kritik olduğunu belirterek, "Yerli Malı Haftası yalnızca alışveriş tercihi değil, üreticiyi ayakta tutan, istihdamı güçlendiren ve ülkenin döviz kaybını azaltan stratejik bir duruştur" dedi.

Durmaz, 23 yıllık AKP iktidarı döneminde izlenen politikaların yerli üretimi zayıflattığını, ithal ürünlerin piyasadaki payının arttığını savunarak, "Yerli Malı Haftası'nda çocuklarımıza yerli malını anlatıyoruz ama gerçek hayatta rafların önemli bir bölümü el malıyla dolu. Üretici, artan girdi maliyetleri ve belirsiz alım politikaları nedeniyle üretimden koparken; ithalata dayalı anlayış ülkeyi gıda ve tarımda dışa bağımlı hale getirdi. Yerli üretim planlanmadıkça, üretici korunmadıkça 'yerli' kavramı sadece slogan olur; ülkenin emeği de değeri de kaybeder" ifadelerini kullandı.

"Üretici kazanamazsa tarlada ürün azalır"

Yerli üretimin güçlenmesi için üreticinin sürdürülebilir gelir elde etmesi gerektiğini vurgulayan Durmaz, "Mazot, gübre, yem, ilaç ve enerji maliyetleri üretimi zorluyor. Üretici kazanamazsa tarlada ürün azalır, rafta fiyat artar. Yerli üretimi konuşacaksak, önce üreticinin maliyet yükünü hafifletecek, planlı üretimi teşvik edecek ve alım politikalarında adaleti sağlayacak adımları atmalıyız. Aile tarımına yönelik planlamalar olmalı, kırsalda ekilmeyen arazi bırakmamalıyız" dedi.

Kooperatiflerin ve üretici birliklerinin yerli üretimin bel kemiği olduğunu belirten Durmaz, "Kooperatifçilik; üreticinin pazarlık gücünü artırır, aracılık maliyetlerini düşürür, markalaşmayı ve katma değeri büyütür. Kadın kooperatiflerinden tarımsal kalkınma kooperatiflerine kadar tüm yapılar; liyakatle, şeffaflıkla ve üretici odaklı anlayışla desteklenmelidir. Üretici birlikleri; üreticinin ortak menfaati için çalışmalı, siyasi kimliklerin gölgesinden uzak kalmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Yerli üretim sadece tarlada değil; depoda, fabrikada, lojistikte ve pazarda kazanılır"

Tokat'ın tarımsal üretim potansiyeline dikkat çeken Durmaz, "Birçoğu coğrafi işaretli olan; Tokat'ın yaprağı, meyvesi, sebzesi, pekmezi, süt ürünleri ve yöresel lezzetleri güçlü bir marka hikayesi taşır. Bu ürünlerin katma değerini artıracak paketleme, soğuk zincir, işleme tesisleri ve kooperatif pazarlaması güçlendirilmelidir. Yerli üretim sadece tarlada değil; depoda, fabrikada, lojistikte ve pazarda kazanılır" değerlendirmesinde bulundu.

"Her alanda yerli ürünün payı artırılmalıdır"

Kamu kurumlarının alımlarında yerli ve bölgesel üretimi destekleyen modellerin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Durmaz, "Okul kantinlerinden yurt mutfaklarına, kamu yemekhanelerinden sosyal yardım paketlerine kadar her alanda yerli ürünün payı artırılmalıdır. Bu yaklaşım hem üreticiye düzenli pazar sağlar hem de yerel ekonomiyi canlandırır" dedi.

Durmaz, açıklamasının sonunda, "Yerli üretimi büyütmek; çiftçiyi, esnafı ve sanayiciyi aynı anda güçlendirmektir. Her tercihimizin piyasada bir karşılığı var. Yerli malına sahip çıkmak; istihdama, gelire ve geleceğe sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor

Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor
Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucudan gözaltına alınan ünlülerle ilgili yorumuna bakın

Ünlülere yönelik operasyona yorumu, programda kavga çıkarmış
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Dev bankadan altında rekor beklentisi! İşte 2026'da ulaşacağı rakam

Dev bankadan altında 2026 için çılgın tahmin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RAMS Başakşehir transferde büyük oynuyor! İstanbul ekibi gözünü Ter Stegen'e dikti

Barcelona'dan Türkiye'ye gelebilir! Ancak dört büyüklere de değil
Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: 'Herkes tanıyor'

Boşanma resmileşmeden yeni aşk iddiası!
İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş

Saymaz, Ela Rümeysa'nın kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı
Galatasaray'da transfer rotası Rize! Hedefte milli oyuncu var

Büyük sürpriz! Galatasaray, Rizespor'un milli yıldızını istiyor
RAMS Başakşehir transferde büyük oynuyor! İstanbul ekibi gözünü Ter Stegen'e dikti

Barcelona'dan Türkiye'ye gelebilir! Ancak dört büyüklere de değil
Şili'nin yeni liderinin babası Nazi subayı çıktı

Netanyahu, meğer atalarının katilini tebrik etmiş
Altında hiç görülmemiş olay! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor

Altında hiç beklenmeyen oldu! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi

İstanbul'un yanı başında uykuları kaçıracak görüntü
Trabzonspor'a iki yıldızından kötü haber

Süper Lig devine iki yıldızından kötü haber
Jasmine dizisini TV+ yayından kaldırdı

Jasmine'e RTÜK'ten sonra bir kötü haber daha
Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Boşanma aşmasındaki eşine dehşeti yaşattı

Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Eşine dehşeti yaşattı
Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, 206 kişi kayıp

Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, yüzlerce kişi kayıp
Demet Akalın'ın lüks çantasının fiyatı dudak uçuklattı

Çantasının fiyatını görenlerin ağzı açık kaldı
title