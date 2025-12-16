CHP'li Durmaz: Yerli Malına Sahip Çıkmak; İstihdama, Gelire ve Geleceğe Sahip Çıkmaktır

(ANKARA)– CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, "Yerli üretimi büyütmek; çiftçiyi, esnafı ve sanayiciyi aynı anda güçlendirmektir. Her tercihimizin piyasada bir karşılığı var. Yerli malına sahip çıkmak; istihdama, gelire ve geleceğe sahip çıkmaktır" dedi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Yerli Malı Haftası dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Durmaz, yerli üretimin korunmasının ve üreticinin emeğinin değer bulmasının ekonomik bağımsızlık açısından kritik olduğunu belirterek, "Yerli Malı Haftası yalnızca alışveriş tercihi değil, üreticiyi ayakta tutan, istihdamı güçlendiren ve ülkenin döviz kaybını azaltan stratejik bir duruştur" dedi.

Durmaz, 23 yıllık AKP iktidarı döneminde izlenen politikaların yerli üretimi zayıflattığını, ithal ürünlerin piyasadaki payının arttığını savunarak, "Yerli Malı Haftası'nda çocuklarımıza yerli malını anlatıyoruz ama gerçek hayatta rafların önemli bir bölümü el malıyla dolu. Üretici, artan girdi maliyetleri ve belirsiz alım politikaları nedeniyle üretimden koparken; ithalata dayalı anlayış ülkeyi gıda ve tarımda dışa bağımlı hale getirdi. Yerli üretim planlanmadıkça, üretici korunmadıkça 'yerli' kavramı sadece slogan olur; ülkenin emeği de değeri de kaybeder" ifadelerini kullandı.

"Üretici kazanamazsa tarlada ürün azalır"

Yerli üretimin güçlenmesi için üreticinin sürdürülebilir gelir elde etmesi gerektiğini vurgulayan Durmaz, "Mazot, gübre, yem, ilaç ve enerji maliyetleri üretimi zorluyor. Üretici kazanamazsa tarlada ürün azalır, rafta fiyat artar. Yerli üretimi konuşacaksak, önce üreticinin maliyet yükünü hafifletecek, planlı üretimi teşvik edecek ve alım politikalarında adaleti sağlayacak adımları atmalıyız. Aile tarımına yönelik planlamalar olmalı, kırsalda ekilmeyen arazi bırakmamalıyız" dedi.

Kooperatiflerin ve üretici birliklerinin yerli üretimin bel kemiği olduğunu belirten Durmaz, "Kooperatifçilik; üreticinin pazarlık gücünü artırır, aracılık maliyetlerini düşürür, markalaşmayı ve katma değeri büyütür. Kadın kooperatiflerinden tarımsal kalkınma kooperatiflerine kadar tüm yapılar; liyakatle, şeffaflıkla ve üretici odaklı anlayışla desteklenmelidir. Üretici birlikleri; üreticinin ortak menfaati için çalışmalı, siyasi kimliklerin gölgesinden uzak kalmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Yerli üretim sadece tarlada değil; depoda, fabrikada, lojistikte ve pazarda kazanılır"

Tokat'ın tarımsal üretim potansiyeline dikkat çeken Durmaz, "Birçoğu coğrafi işaretli olan; Tokat'ın yaprağı, meyvesi, sebzesi, pekmezi, süt ürünleri ve yöresel lezzetleri güçlü bir marka hikayesi taşır. Bu ürünlerin katma değerini artıracak paketleme, soğuk zincir, işleme tesisleri ve kooperatif pazarlaması güçlendirilmelidir. Yerli üretim sadece tarlada değil; depoda, fabrikada, lojistikte ve pazarda kazanılır" değerlendirmesinde bulundu.

"Her alanda yerli ürünün payı artırılmalıdır"

Kamu kurumlarının alımlarında yerli ve bölgesel üretimi destekleyen modellerin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Durmaz, "Okul kantinlerinden yurt mutfaklarına, kamu yemekhanelerinden sosyal yardım paketlerine kadar her alanda yerli ürünün payı artırılmalıdır. Bu yaklaşım hem üreticiye düzenli pazar sağlar hem de yerel ekonomiyi canlandırır" dedi.

