CHP'li Durmaz, Doğal Afetlerden Zarar Gören Çiftçilerin Borçlarını Faizsiz Erteleme Teklifini Sundı

(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Nisan ayında meydana gelen yoğun don olayı başta olmak üzere; dolu, sel ve benzeri doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin kredi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi sundu.

Kadim Durmaz, don, dolu ve sel gibi doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi için TBMM'ye kanun teklifi sundu.

Hazırlanan yasa teklifiyle, hasar tespit komisyonlarınca zarara uğradığı belirlenen üreticilerin, Tarım Kredi Kooperatifleri ve kamu bankalarına olan tarımsal kredi borçlarının iki yıl süreyle ve faizsiz olarak ertelenmesi hedefleniyor. Bu sayede üreticilerin ekonomik olarak rahatlaması ve yeniden üretime dönebilmeleri amaçlanıyor.

Durmaz, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Tarım sektörü, doğa koşullarına en açık ve kırılgan alanlardan biridir. 2025 yılı Nisan ayında yaşanan yoğun don felaketi, Tokat başta olmak üzere birçok ilimizde meyve ağaçlarına ve erken dikimi yapılmış sebzelere büyük zarar vermiştir. Çiftçimiz ürününü, dolayısıyla gelirini kaybetmiş, geçim kaynakları yok olmuştur. Bu koşullarda borçlarını ödemesi, üretime devam etmesi mümkün değildir. Bu teklif, sadece çiftçimizin borç yükünü hafifletmekle kalmayacak, aynı zamanda kırsal kalkınmayı ve tarımsal sürdürülebilirliği de destekleyecektir. Sosyal devlet anlayışı, zor zamanlarda vatandaşının yanında olmayı gerektirir."

Mevcut yasal düzenlemelerde, afetlerden zarar gören çiftçilere yardım yapılabileceğine dair hükümler bulunsa da, kredi borçlarının faizsiz ertelenmesine yönelik açık ve bağlayıcı bir hüküm yer almamaktadır. Bu nedenle, 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun'a geçici bir madde eklenmesi önerilmektedir.

Durmaz'ın sunduğu bu teklifin yasalaşması halinde, çiftçilerin borç yükü hafifleyecek, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği sağlanacak ve ülkemizin gıda arz güvenliği daha sağlam temellere oturtulacaktır.