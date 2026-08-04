CHP'li Durmaz: 200 Lira 500 Ekmek Alırken Şimdi Sadece 11 Ekmek Alabiliyor

(TBMM) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, 200 liralık banknotun alım gücündeki düşüşe dikkati çekerek, "200 liralık banknot 2009 yılında tedavüle çıktığında 500 ekmek alınabiliyordu. Bugün ise bu banknotla ancak 11 ekmek alınabiliyor. Soruyorum, soframızdan 489 ekmeği kim çaldı?" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da gündem dışı söz alan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun vatandaşın alım gücünü erittiğini savundu.

Durmaz, 200 liralık banknotun 2009 yılında tedavüle girdiğinde yaklaşık 500 ekmek satın alabildiğini, bugün ise aynı banknotla yalnızca 11 ekmek alınabildiğini belirterek, "Soruyorum, soframızdan 489 ekmeği kim çaldı? Emeklinin, işçinin, memurun, çiftçinin cebindeki para neden hala her geçen gün eriyor?" diye konuştu.

Banknotun üzerinde yazan değerin değişmediğini ancak alım gücünün büyük ölçüde azaldığını söyleyen Durmaz, yanlış ekonomi politikaları, yüksek enflasyon ve adaletsiz düzen nedeniyle vatandaşın alın terinin değersizleştiğini öne sürdü.

Vatandaşın enflasyonu günlük yaşamda hissettiğini ifade eden Durmaz, "Bir zamanlar 500 ekmek alan para bugün 11 ekmeğe yetiyorsa sadece ekonomik bir başarısızlık yoktur, mutfakta sönen ateş, büyüyen bir yoksulluk vardır. Vatandaşımız enflasyonu bakkalın önünde, marketin kasasında ekmeğini bölerken yaşıyor" dedi.

Durmaz, ekonomik koşulların sorumlularının sandıkta hesap vereceğini savunarak konuşmasını tamamladı.

Kaynak: ANKA