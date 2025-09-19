CHP'li Çiler'den Bakan Şimşek'e KOBİ'lere Destek Soruları

(ANKARA) - CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, sanayiciler ve yatırımcıların finansmana erişimde yaşadığı sıkıntılara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e"Sanayici ve yatırımcılar için düşük faizli veya faizsiz kredi destekleri planlanıyor mu? Önümüzdeki dönemde kredi faiz oranlarının düşürülmesine yönelik bir düzenleme yapılacak mı? KOBİ'lere özel uzun vadeli ve düşük maliyetli kredi paketleri hazırlanmakta mı? Yeni KOBİ tanımıyla desteklerden mahrum kalan işletmeler için mağduriyet giderilecek mi" diye sordu.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, KOBİ'lerin yeni düzenlemelerden olumsuz etkilendiğini ve düşük faizli, uzun vadeli kredi imkanlarının sağlanmasının artık ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"Yeni KOBİ tanımıyla desteklerden mahrum kalan işletmeler için mağduriyet giderilecek mi?

KOBİ tanımında değişiklik yapılmasının ardından sorunlar yaşanmaya başladığını dile getiren Çiler, yıllık çalışan sayısı 250'nin altında olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 1 milyar TL'yi aşmayan işletmeler KOBİ kapsamına alındığını, daha önce 500 milyon TL olan üst sınırın 1 milyar TL'ye yükseltildiğini hatırlattı.

Yapılan değişikliğin beraberinde bazı sıkıntılar getirdiğini belirten Çiler, "Sektör temsilcileri bize ulaşarak, bu yeni düzenleme sonucunda kimi işletmelerin KOBİ statüsünden çıktığını ve böylece desteklerden mahrum kaldığını ifade ediyor. Bu durum, üretim ve yatırımların önünde ciddi bir engel teşkil ediyor" dedi.

Önergesinde KOBİ'lerin geçmiş dönemde yararlandığı Nefes Kredisi'ne de değinen Çiler, bugüne kadar bu kapsamda kaç işletmeye ve ne kadar finansman sağlandığını kamuoyunun bilme hakkı olduğunu kaydetti. Türkiye'nin üretim kapasitesini ve ihracat potansiyelini artırması için uluslararası rekabet gücünü destekleyecek yeni finansman modellerine ihtiyaç olduğunu dile getiren Çiler, önergesinde sanayicilerin artan enerji, hammadde ve işçilik maliyetlerinin yanı sıra yüksek faiz oranları nedeniyle ciddi zorluk yaşadığını vurguladı.

Çiler, Bakan Şimşek'e şu soruları yöneltti:

"Sanayici ve yatırımcılar için düşük faizli veya faizsiz kredi destekleri planlanıyor mu? Önümüzdeki dönemde kredi faiz oranlarının düşürülmesine yönelik bir düzenleme yapılacak mı? KOBİ'lere özel uzun vadeli ve düşük maliyetli kredi paketleri hazırlanmakta mı? Yeni KOBİ tanımıyla desteklerden mahrum kalan işletmeler için mağduriyet giderilecek mi? Sanayi yatırımlarını teşvik için Hazine destekli kredi garanti mekanizmaları genişletilecek mi? Yatırımcıların uluslararası rekabet gücünü artıracak yeni finansman modelleri üzerinde çalışılıyor mu? Nefes Kredisi kapsamında kaç işletmeye, ne kadar finansman sağlandı?"