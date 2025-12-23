Yeni Asgari Ücret 28 Bin 75 Lira... CHP'li Akay: Bu Karar, Milyonlarca Emekçiye "Geçinin" Değil, Açıkça "İdare Edin" Denilmesidir

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, yeni asgari ücrete ilişkin, "Bu rakam; enflasyon, gıda fiyatları, kira artışları ve ağır vergi yükü karşısında asgari geçimi değil, yapısal yoksulluğu tarif etmektedir. Bu karar, milyonlarca emekçiye 'geçinin' değil, açıkça 'idare edin' denilmesidir. Artan kiralar, enerji zamları ve temel gıda fiyatları karşısında emeğin alın teri yok sayılmıştır" ifadelerini kullandı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, yeni asgari ücrete ilişkin basın açıklaması yaptı. Akay, iktidarın enflasyonun faturasını bir kez daha emekçinin sırtına yüklediğini söyleyerek "Asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak belirlenmesi, ekonomik gerçeklerden kopuk, teknik temelden yoksun bir siyasi tercihtir. Bu rakam; enflasyon, gıda fiyatları, kira artışları ve ağır vergi yükü karşısında asgari geçimi değil, yapısal yoksulluğu tarif etmektedir. Bu karar, milyonlarca emekçiye 'geçinin' değil, açıkça 'idare edin' denilmesidir. Artan kiralar, enerji zamları ve temel gıda fiyatları karşısında emeğin alın teri yok sayılmıştır" değerlendirmesini yaptı.

Enflasyonun nedeni olmayan emekçinin enflasyonla mücadelenin tek finansman aracı haline getirildiğini belirten Akay, "Ücretleri baskılayarak fiyat istikrarı sağlanabileceği iddiası ise bu tabloyla birlikte açıkça iflas etmiştir. Asgari ücret açlık sınırına mahküm edilmiş; emekçi borçla, güvencesizlikle ve eksik beslenmeyle baş başa bırakılmıştır. 28 bin 75 TL bir ücret değildir; emeği ucuzlatan, yoksulluğu kalıcılaştıran ve milyonları insanca yaşatmak yerine diz çöktürmeye zorlayan bilinçli bir ekonomik tercihtir. Bu dayatmayı kabul etmiyoruz; emeğin yok sayıldığı, yoksulluğun yönetildiği bu düzene karşı itirazımızı da mücadelemizi de kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.