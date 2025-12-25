Bekir Başevirgen: "İktidar Sıcak Salonlarda Pembe Tablolar Çizerken, Mahalle Aralarındaki Dükkânlar Birer Birer Kararıyor"

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, "Yılın ilk 11 ayında 102 bin 976 esnaf, ayda 9 bin 361 esnaf kepenk kapattı. Bu, her gün ortalama 312 esnafın ve ailesinin işini, ekmeğini, umudunu kaybetmesi demek. 102 bin 976 kepenk sadece dükkanları kapatmadı; istihdamı kapattı, mahalle kültürünü kapattı, sosyal dengeyi kapattı. İktidar sıcak salonlarda pembe tablolar çizerken, mahalle aralarındaki dükkanlar birer birer kararıyor. Bu kapanmalar münferit değil, sistematiktir. Yanlış faiz politikalarıyla, plansız ekonomiyle, üretim yerine rantı önceleyen anlayışla esnaf göz göre göre tasfiye ediliyor" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yılın 11 ayında kepenk kapatan esnaf sayısına dikkat çekti. Memur, işçi, emekli gibi esnaflarında zor durumda olduğunu belirten Başevirgen, konuya ilişkin açıklama yaptı. Başevirgen, şöyle konuştu:

"Türkiye'de iktidar, ekonomi düzeliyor, Türkiye uçuyor masalları anlatadursun, sokakta gerçekler çoktan iflas bayrağını çekmiş durumda. Yılın ilk 11 ayında 102 bin 976 esnaf kepenk kapattı. Bu, her gün ortalama 312 esnafın ve ailesinin işini, ekmeğini, umudunu kaybetmesi demek. Bu tablo bir 'doğal süreç' değil, bir yönetim tercihinin sonucudur. Yüksek enflasyonla boğuşan esnaf, fahiş kiralar, art arda gelen vergi ve harçlar, SGK primleri, elektrik-su-doğalgaz faturaları ve ulaşılamayan krediler altında eziliyor. Küçük işletmelere 'dayanın' denirken, zincir marketler ve büyük sermaye için kırmızı halılar seriliyor.

"İktidar sıcak salonlarda pembe tablolar çizerken, mahalle aralarındaki dükkanlar birer birer kararıyor"

İktidar sıcak salonlarda pembe tablolar çizerken, mahalle aralarındaki dükkanlar birer birer kararıyor. Bu kapanmalar münferit değil, sistematiktir. Yanlış faiz politikalarıyla, plansız ekonomiyle, üretim yerine rantı önceleyen anlayışla esnaf göz göre göre tasfiye ediliyor. Daha vahimi ise bu çöküş karşısındaki sessizlik. Ne kapsamlı bir esnaf destek paketi var, ne kira krizine karşı etkili bir önlem, ne de borç yükünü hafifletecek gerçekçi bir program. Var olan tek şey, sabır telkinleri ve sorumluluktan kaçan açıklamalar.

102 bin 976 kepenk sadece dükkan kapatmadı; istihdam kapattı, mahalle kültürünü kapattı, sosyal dengeyi kapattı. Bugün esnaf batıyor, yarın işsizlik patlıyor, öbür gün yoksulluk kalıcılaşıyor. Bu tablo artık inkar edilemez. Bu, 'küresel koşullar' bahanesiyle geçiştirilemez. Her gün 312 esnafın battığı bir ülkede ekonomi yönetimi başarıdan söz edemez. Bu bir alarmdır, bir iflas ilanıdır ve sorumluları bellidir. Ekonomi rakamlarla değil, kapanan kepenklerin sesiyle ölçülür ve o kepenk sesleri bugün kulakları sağır edecek kadar yükseldi."

"Bu kararla 2026 yılında kepenk kapatan esnaf sayısı daha da artacaktır"

1 Ocak 2026 itibarıyla bazı esnaf ve işletmelerin basit usul yerine gerçek usulde vergi ödeyeceklerini de hatırlatan Başevirgen, "Bu kararla taksiciler, minibüsçüler, tamirciler, lokantacılar, kuyumcular gibi yüz binlerce esnaf artık daha fazla vergi ödeyecek. Zaten hızla kepenk kapatan esnafa bir darbede bu kararla vurulacak. 2026 yılı zaten zor bela dükkanlarını döndüren esnaflar için daha zor geçecek. Maalesef bu kararla 2026 yılında kepenk kapatan esnaf sayısı daha da artacaktır. İktidara sesleniyoruz; artık elinizi ara zam yapmadığınız asgari ücretlinin, harçlık gibi zamlarla açlığa mahkum ettiğiniz emeklinin, vergi yükü altında ezdiğiniz küçük esnafın cebinden çekin" ifadesini kullandı.