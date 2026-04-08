CHP'li Başevirgen: "İktidar Akaryakıtta Üzerine Düşeni Yapmıyor, Savaşın Bedelini Vatandaşımız Ödüyor"

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, akaryakıta gelen zam sonrası, "Mazot 100 liraya dayandı, iktidar akaryakıtta üzerine düşeni yapmıyor, savaşın bedelini vatandaşımız ödüyor. Çiftçi borçla üretmeye çalışıyor, nakliyeci zararına çalışıyor, vatandaş ise her geçen gün biraz daha yoksullaşıyor. İktidara çağrımızdır; yüzde 20'lik KDV 1'e düşürülmelidir, çiftçilerin kredi borç faizleri silinmeli, anapara yapılandırılmalıdır" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, yaptığı açıklamayla mazot fiyatlarındaki artışın çiftçi, nakliyeci ve dar gelirli vatandaş üzerindeki etkilerine dikkati çekti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaş nedeniyle dünya piyasalarında petrol fiyatlarının yukarı çekildiğini, Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamlar nedeniyle ekonominin her alanında zincirleme bir krize yol açacağını vurgulayan Başevirgen, "Mazot 100 liraya dayandı, iktidar akaryakıtta üzerine düşeni yapmıyor, savaşın bedelini vatandaşımız ödüyor. Çiftçi borçla üretmeye çalışıyor, nakliyeci zararına çalışıyor, vatandaş ise her geçen gün biraz daha yoksullaşıyor. İğneden ipliğe kadar her ürüne yansıyan akaryakıt zamları, dar gelirlinin alım gücünü her geçen gün biraz daha eritiyor" diye konuştu.

"Yüzde 20'lik KDV 1'e düşürülmelidir"

Yaşanabilecek krizin engellenebileceğini belirten Başevirgen, şunları kaydetti:

"Birçok çiftçi tarlasını ekmeyi bile düşünemez noktaya geldi. Traktörünü çalıştırmakta zorlanan üretici, gübre ve tohum maliyetleriyle birlikte mazot fiyatlarının da artması sonucu ciddi bir çıkmazın içine sürükleniyor. Üretim maliyetlerindeki yükseliş ise doğrudan gıda fiyatlarına yansıyor. Bu tablo, sofradaki ekmeği dahi daha pahalıya getiriyor. İktidar ise seyretmekle yetiniyor, akaryakıt üzerindeki yüksek vergi yükünden vazgeçmemekte ısrar ediyor. Birçok ülke küresel kriz dönemlerinde vatandaşını korumak için vergi indirimi veya sübvansiyon gibi adımlar atarken, iktidar tam tersine vergi gelirlerini koruyor. Akaryakıt üzerindeki ÖTV ve KDV yükünün azaltılması hem üretim maliyetlerini düşürür hem de enflasyonla mücadelede önemli bir rahatlama sağlar ancak iktidar bu yönde bir adım atmak yerine her zaman yaptığı gibi, krizin faturasın doğrudan vatandaşa kesiyor. Çiftçi üretmekten vazgeçerse raflar boş kalacak, nakliyeci kontak kapatırsa piyasada ürün bulunamayacak. İktidara çağrımızdır; yüzde 20'lik KDV 1'e düşürülmelidir, çiftçilerin kredi borç faizleri silinmeli, anapara yapılandırılmalıdır. Çiftçilere uygulanan haciz işlemleri durdurulmalıdır, çiftçilere uygun kredi imkanları acilen sağlanmalıdır."

Kaynak: ANKA
