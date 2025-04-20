CHP'li Bakırlıoğlu: Sosyal Yardımlar Sefalet Ücreti Haline Geldi

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hane başına yapılan sosyal yardımı değerlendirdi. Bakırlıoğlu, "Bakanlığın bütçe verilerine göre, 2023 yılında hane başına ortalama 2 bin 192 TL olan sosyal yardım ödemeleri ile 313 simit alınırken, 2025 yılında 2 bin 494 TL olan aynı ödeme ile sadece 166 simit alınıyor. Aile yılı ilan ettikleri 2025'de yoksullara yapılan sosyal yardımın dört kişilik bir aile için günlük karşılığı sadece 20,7 TL oldu. Vermeye utanmadıkları gibi övünmeye de utanmadıkları bu 20 lira ile bir çay bir simit alınamıyor" dedi.

CHP'li Bakırlıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal yardımların "sefalet ücreti" haline geldiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye'de maalesef milyonlarca hane, ekonomik kriz nedeniyle sosyal yardımlara bağımlı hale geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre, 2023 yılında hane başına ortalama 2 bin 192 TL, 2024 yılında ise 2 bin 280 TL yardımda bulunuldu. Aile yılında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıkladığı bütçe verilerine göre, 2025 yılında ise hane başına ortalama 2 bin 494 TL verilecek. Bu yardım, 2026 yılında 2 bin 873 TL'ye ve 2027 yılında 3 bin 117 TL'ye yükselecek. Emekli yılında emeklileri perişan eden iktidar, anlaşılan aile yılında da herhalde ailelere göz dikmiş durumda. Dört kişilik bir aileye yapılan yardım kişi başı günlük 20,7 liraya denk geliyor. Bugün bir simit 15 lira, yanına bir bardak çay içeyim deseniz en uygunu 15 lira. Bütçe görüşmelerinde övünmeye utanmadan anlattıkları bu yardım bir simit ve bir çay parası bile etmiyor… Yakın zamanda simite de zam gelmesi gündemde. Beklenen zam gerçekleşirse verilen yardımla bir simit bile alınamayacak.

2027'ye kadar yurttaşa adeta açlığa randevu veriyorlar. Ülkenin ekonomik gerçeklerinden kopuk, yurttaşın sofrasına yabancı bir anlayışla sosyal yardım politikası yürütüyorlar. Bu tutarlar, ne enflasyonun karşısında bir anlam ifade ediyor ne de temel insani ihtiyaçları karşılıyor. Bu yardım değil, resmen insanların aklıyla dalga geçmek. Sosyal yardımlar, asgari geçim düzeyine göre yeniden belirlenmeli ve ailelerin çocuklarının eğitimi, sağlığı ve beslenmesini karşılayacak seviyeye mutlaka getirilmelidir."