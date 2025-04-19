CHP'li Aytekin: Anadolu 'artık yeter' diyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, "Çocuklar görmesin diye kasap tezgahları önünde kaça kaça geçen babaların, sofraya hep tok oturup tok kalkan anaların, don vuran tarlasına bakakalan çiftçilerin, ayakkabısındaki deliği gizleyen köylülerin, başındaki kasketindeki yırtığa 'güneş girsin diye delik açtım' diyenlerin, ilaçlarını alamayanların, çocukları için okul taksiti ödemekte zorlananların, torunlarına harçlık veremeyen dedelerin ninelerin söyleyecek sözü var. Anadolu, Saray'a 'artık yeter' diyor. Bugün Yozgat'ta bu görüldü" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Yozgat'ta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine ilişkin, "Genel Başkanımız Özgür Özel'e ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na umudunu bağlayan milyonlar bugün tüm Türkiye'de sokaklarda. Çünkü bu isimler, kendi evlerinin çocukları. Hiçbir inanç, hiçbir kimlik, hiçbir siyasi görüşü öne koymadan millet; önce evimizin çocukları dedikleri bu isimlere sahip çıkıyor" dedi. Aytekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda, onbinlerce insanla yüreğimizi umutlarına katık ettik. Türkiye'de sofralarda dert kaynıyor. Evden dışarı adımınızı atıp eve geri döndüğünüzde hiçbir şey yapmadan en az 400 liranız gidiyor. Pazar tezgahları akşam saatlerine kadar sinek avlıyor. Akşam ise bu ülkenin gerçek sahibi 'millet' pazarlarla akın ediyor. Sırf ürünleri 5 lira daha ucuz alabilir miyim diye tezgah tezgah geziyor. Türkiye'nin en yakıcı gündemi günden güne iliklerimize işleyen derin yoksullukken, çocuk yoksulluğu iken, gelecek kaygısı yaşayan on binlerce üniversitelinin çaresizliği iken, iktidar halkımızla birlikte seçtiğimiz Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na kumpas kurdu. Sırf iktidarları devam etsin diye diplomayı iptal ettiler, ertesi sabah kör saatte yüzden fazla kişiyle gözaltına aldılar. Bu cunta girişimiyle geçen 1 ayda halkın 50 milyar dolarını sattılar.Sofralarınızdaki peynirden, zeytinden çaldılar.

Çocuklar görmesin diye kasap tezgahları önünde kaça kaça geçen babaların, sofraya hep tok oturup tok kalkan anaların, don vuran tarlasına bakakalan çiftçilerin, ayakkabısındaki deliği gizleyen köylülerin, başındaki kasketindeki yırtığa 'güneş girsin diye delik açtım' diyenlerin, ilaçlarını alamayanların, çocukları için okul taksidi ödemekte zorlananların, torunlarına harçlık veremeyen dedelerin ninelerin söyleyecek sözü var. Evet bu ülkede paradigma değişti. Anadolu, Saray'a 'artık yeter' diyor. Bugün Yozgat'ta bu görüldü. Yarın Anadolu'nun başka bir şehrinde yine bu şekilde bir kalabalık göreceğimizden eminiz. Çünkü bu 'artık yeter' çığlığıdır.

Genel Başkanımız Özgür Özel'e ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na umudunu bağlayan milyonlar bugün tüm Türkiye'de sokaklarda. Çünkü bu isimler, kendi evlerinin çocukları. Hiçbir inanç, hiçbir kimlik, hiçbir siyasi görüşü öne koymadan millet; önce evimizin çocukları dedikleri bu isimlere sahip çıkıyor. Biz aileyiz. Büyük bir aileyiz. Aramızda birbirinin lokmasını çalanlar, birbirinden daha fazla kazanmak için diğerine çelme takanlar yok. Biz aynı sofrada, aynı yemeğe kaşık sallayanlarız. Anlayamadıkları tam da bu dayanışma duygusu. ve bu dayanışma duygusu, Anadolu'nun kadim tarihinde büyüdü. Umudunun çeliğine Anadolu'da su verildi. İşte bugün o sofranın çocuklarıyla Yozgat'taydık."