CHP'li Ayhan Barut: Buğday Alım Fiyatı En Az 20 Lira Olmalı

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, bir kilo buğdayın maliyetinin 16-17 lira olduğunu belirterek, buğday alım fiyatının en az 20 lira olması gerektiğini vurguladı.

Ayhan Barut, hasadı süren buğdayda alım fiyatının 20 lira üstünde olması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin her yıl 10 milyon tonun üzerinde buğday ithal ettiğine dikkat çeken Barut, hükümete, "İthalat sevdasından vazgeçin, gelin yerli ve milli üreticilerimize destek verin" çağrısında bulundu.

Barut, Çukurova Bölgesi'nde hasat yapılan buğday tarlasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Herkesin 'sarı altın' olarak bildiği buğdayda hasat geçen hafta lokal olarak başlamıştı, bugün son hızıyla sürüyor. Ancak üreticilerimiz zorda. Üretim sezonu içerisinde önce kuraklık, sonra zirai don, ardından aşırı yağış ve dolu afeti çiftçimizi mağdur etmişti. Özellikle zirai don felaketi nedeniyle birçok yerde buğday ekim alanı sökülmüştü. Hasadın sürdüğü bugün, üreticilerimiz tedirgin bir bekleyiş içinde. Buğdayda rekoltenin düşük olduğu görülüyor. Rekoltede en az yüzde 30 ile 50 arasında buğday verim kaybı görülüyor.

Bölgelere göre değişmekle beraber, bir kilogram buğdayın maliyeti 16-17 lira arasında. Üreticinin 1 kilo buğdayda eline geçmesi gereken fiyatın 20 lira olması lazım. Bu sene bir kilo buğdayı üreticinin 20 liradan aşağıya satmaması gerekiyor. Buradan Tarım Bakanlığı ve Toprak Mahsulleri Ofisine çağrı yapıyoruz. İthalat sevdasından vazgeçin. Her yıl buğdayda 10 milyon tonun üzerinde ithalat yapacağınıza, gelin yerli ve milli üreticilerimize destek verelim. Bir an evvel bir kilo buğdayın alım fiyatını 20 lira ve üzerinde açıklayın."