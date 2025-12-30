Aşkın Genç: "Türkiye'de İnsanlar Gelirle Değil, Borçla Hayatta Kalıyor"

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TÜİK verilerinin iktidarın iyileşme iddialarını boşa çıkardığını belirterek, " Türkiye'de yoksullar korunmuyor, zenginlik korunuyor. İnsanlar gelirle değil, borçla hayatta kalıyor" dedi. CHP'li Genç, gelirin yüzde 48'inin en zengin yüzde 20'ye gittiği, milyonların borç ve icra sarmalında yaşamaya zorlandığı tabloyu "iktidarın bilinçli bir tercihi" olarak niteledi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TÜİK'in 2025 Gelir Dağılımı İstatistikleri'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Genç, iktidarın "iyileşme" söyleminin rakamların en çıplak haliyle çöktüğünü belirterek, "2025'in sonunda ortada bir tablo var: Türkiye'de yoksullar korunmuyor, zenginlik korunuyor. Bu artık bir gelir dağılımı sorunu değil, bilinçli bir tercihtir. Bir yanda en zengin yüzde 20 gelirin yüzde 48'ini alıyor. Diğer yanda vatandaşın bankalara borcu 5,8 trilyon liraya dayanmış durumda. Aynı yıl içinde icra dairelerine 10,6 milyon yeni dosya gelmiş. Bu tablo bize şunu söylüyor: Bu ülkede insanlar gelirle değil, borçla hayatta kalıyor" dedi.

"Bunun adı ekonomi değil, servet rejimidir"

TÜİK verilerinin çarpıcı bir gerçeği gösterdiğini ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'de en zengin yüzde 10'luk kesim, toplam gelirin üçte birini tek başına alıyor. Buna karşılık nüfusun yüzde 90'ı kalan üçte ikiyi paylaşıyor. Daha da net söyleyeyim: Bu ülkede 8,4 milyon kişi, 75 milyon kişiden daha güçlü bir gelir pozisyonuna sahip. Bunun adı ekonomi değil, servet rejimidir.

"Türkiye, Avrupa'nın en adaletsiz gelir dağılımına sahip ülkesi"

Gini katsayısı 0,41 deniyor. Ama sosyal transferleri çıkardığınız anda bu oran 0,47'ye fırlıyor. Türkiye'de adaletsizlik azalmıyor, üstü örtülüyor. Sosyal yardımlar yoksulluğu azaltmıyor, yoksulluğu kalıcı hale getiriyor. Avrupa Birliği'nde en zengin yüzde 20 ile en yoksul yüzde 20 arasındaki fark 4,6 kat. Türkiye'de bu fark dokuz kata dayanmış durumda. Bu tabloyla Türkiye, Avrupa'nın en adaletsiz gelir dağılımına sahip ülkesi."

"Devlet kaynaklarını faize aktarırken gelir adaletinden söz edemezsiniz"

Genç, bütçe verilerinin gelir dağılımını doğrudan belirlediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"2025'in ilk 11 ayında Hazine tarihinin en yüksek borçlanmasını yaptı: 3 trilyon 895 milyar lira. Aynı dönemde faiz ödemeleri yüzde 62 artarak 1 trilyon 937 milyar liraya çıktı. Devlet kaynaklarını faize aktarırken gelir adaletinden söz edemezsiniz. Bu düzende zenginleşme üretimle değil, faizle ve rantla oluyor. Sanayi kapasite kullanımı son beş yılın en düşük seviyesinde. Tarımda meyve üretimi yüzde 30, tahıl üretimi yüzde 12 gerilemiş. Üretim düşerken gelir dağılımının düzelmesini beklemek, matematiğe aykırıdır."

"2025 adaletsizliğin kurumsallaştığı yıl olarak kayda geçmiştir"

2025'i önceki yıllardan ayıran kırılma noktasının asgari ücret olduğunu vurgulayan Genç, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de ilk kez asgari ücret, daha işçinin cebine girmeden açlık sınırının altında kaldı. Açlık sınırı 30 bin 655 lira, asgari ücret 28 bin 75 lira. Bu bilerek yoksullaştırma politikasıdır. 2025 yılı, gelir dağılımının değil; adaletsizliğin kurumsallaştığı yıl olarak kayda geçmiştir."