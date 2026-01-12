CHP'li Aşkın Genç: "Üreticinin İşletmesini Ayakta Tutabilmesi İçin Çiğ Sütün En Az 27 TL Olması Gerekiyor"

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Ulusal Süt Konseyi'nin 7 Ocak 2026'da açıkladığı 22,22 TL'lik çiğ süt tavsiye fiyatının, güncel üretim maliyetlerinin altında kaldığını belirterek, "Bugün sıcak çiğ sütün üretim maliyeti 23 liranın üzerine çıkmış durumda. Üstelik bunun içinde soğutma, nakliye ve hizmet bedelleri bile yok. Üreticinin borcunu çevirebilmesi, hayvanını yenileyebilmesi, işletmesini ayakta tutabilmesi için çiğ sütün en az 27 TL seviyesinde olması gerekiyor. Bunun altındaki her fiyat, üretimi yavaş yavaş tasfiye etmektir" açıklamasını yaptı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yaptığı açıklamada, Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) 7 Ocak 2026 tarihinde açıkladığı ve 22 Ocak'tan itibaren geçerli olan litre başına 22,22 TL'lik net çiğ süt tavsiye fiyatını değerlendirdi.

Son yıllarda çiğ süt fiyatlarının sürekli üretim maliyetlerinin altında kaldığını belirten Genç, "Bu sadece bir fiyat tartışması değil, Türkiye'de hayvancılığın geleceği meselesidir" ifadesini kullandı.

Genç'in hazırladığı ve USK verileri ile üretici maliyet çalışmalarına dayanan karşılaştırmalı tabloya göre, 2022 ve 2023 yılları arasından USK'nin tavsiye ettiği maliyetle üretim maliyeti arasından 1 liranın altında fark varken 2024'ten itibaren bu fark katlanarak arttı. Genç'in hazırladığı tabloya göre, 2024'te USK çiğ süt tavsiye fiyatı 14 lira oldu ancak üretim maliyeti bu fiyatın 3 lira üzerinde 17 liraya çıktı. 2025'te ise üretim maliyeti, 17,15 lira olarak açıklanan tavsiye fiyatı 3,85 lira üzerinde 21 lira, 2026 yılı için USK'nin tavsiye ettiği fiyat 22,22, tabloya göre ise çiğ sütün üretim maliyeti 23,77 lira oldu.

"Üreticiye yine 'zararına üret' deniyor"

Tabloyu değerlendiren Genç, şu ifadeleri kullandı:

"Rakamlar ortada. Beş yıldır üretici, sattığı her litre sütte zarar ediyor. 2024'te zarar 3 lirayı geçti, 2025'te neredeyse 4 liraya dayandı. 2026 için açıklanan fiyat da maliyetin altında kaldı, üretici litre başına ortalama 1,5 TL zarar etti. Yani üreticiye yine 'zararına üret' deniyor. Birçok bölgede üretici 22 lira açıklanmış olmasına rağmen sütünü daha ucuza satmak zorunda kalıyor. Tavsiye fiyatı kağıt üzerinde kalıyor, piyasada fiili fiyat çok daha aşağıda oluşuyor. Üretici hem maliyetin altında hem de tavsiye fiyatının altında satış yapmaya zorlanıyor. Yem, elektrik, mazot, veterinerlik, işçilik, bakım-onarım… Bunların tamamı son bir yılda katlandı. Bugün sıcak çiğ sütün üretim maliyeti 23 liranın üzerine çıkmış durumda. Üstelik bunun içinde soğutma, nakliye ve hizmet bedelleri bile yok. Üreticinin borcunu çevirebilmesi, hayvanını yenileyebilmesi, işletmesini ayakta tutabilmesi için çiğ sütün en az 27 TL seviyesinde olması gerekiyor. Bunun altındaki her fiyat, üretimi yavaş yavaş tasfiye etmektir."

"Hastalık nedeniyle süt verimi yüzde 15–20 düşmüş durumda"

Genç ayrıca son dönemde hayvancılık sektörünü etkileyen şap vakalarına da dikkati çekerek, "Bazı bölgelerde hastalık nedeniyle süt verimi yüzde 15–20 düşmüş durumda. Üretim zaten daralıyor, maliyet artıyor, fiyat düşük kalıyor. Bu tablo devam ederse birkaç yıl içinde Türkiye sütü de eti de ithalatla konuşur hale gelir. Bugünkü fiyat politikası ne üreticiyi koruyor ne tüketiciyi. Üretici batıyor, tüketici pahalıya ürün alıyor, kazanan sadece aracılar oluyor. Çiğ süt fiyatı maliyet esaslı, şeffaf ve üretimi koruyacak şekilde yeniden belirlenmek zorundadır. Aksi halde bu kriz derinleşir" ifadelerini kullandı.