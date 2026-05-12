CHP'li Genç: Batık Krediler İlk Kez 700 Milyar Lirayı Aştı

Güncelleme:
(ANKARA)- CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada batık kredilerin ilk kez 700 milyar lirayı aştığını belirterek, "Küçük esnaf borç altında ezilirken, servet giderek daha dar bir kesimde toplanıyor" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ekonomik göstergeler üzerinden iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Türkiye'de ekonomik tablonun artık rakamlarla gizlenemediğini ifade eden Genç, karşılıksız çeklerdeki artışın ve batık kredilerdeki yükselişin piyasadaki daralmayı açık şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Borsa İstanbul'daki servet yoğunlaşmasına da dikkat çeken Genç, ekonomik sistemin üreticiyi ve dar gelirliyi değil, belirli bir sermaye grubunu büyüttüğünü ifade etti.

Genç, konuşmasında şunları kaydetti:

"Türkiye'de ekonomik tabloyu artık rakamlar bile gizleyemiyor. Bu yılın ilk üç ayında karşılıksız çıkan çeklerin tutarı yüzde 74 artarak 77 milyar liraya ulaştı. Batık krediler ilk kez 700 milyar lirayı aştı. Öte yandan Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinin yaklaşık yüzde 79'u, portföyü 10 milyon liranın üzerinde olan büyük yatırımcıların elinde bulunuyor. Yani küçük esnaf borç altında ezilirken, vatandaş kredi kartıyla ayakta kalmaya çalışırken servet giderek daha dar bir kesimde toplanıyor. Bugün Türkiye'de kazanan üretici değil, faizden, ranttan ve finansal ayrıcalıklardan beslenen küçük bir azınlık oluyor, kaybeden ise alın teriyle geçinmeye çalışan milyonlarca vatandaşımızdır. İşte Türkiye'nin gerçek ekonomik tablosu budur."

Kaynak: ANKA
Bolu Belediyesine yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı

CHP'li Belediye Başkanı hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCoşkun Özcan:

700 milyar lirayı aştı diyorlar ama asıl sorun işte bu tarz politikacılar her şeyi istatistikle değerlendiriyor gerçek sorunlar yerde kalıyor

Haber YorumlarıSare Şentürk:

Haklı söylüyor! Esnafımız gerçekten çok zor durumda! Üretim ve çalışkanlık değerlendirilmeli! Memleketimizin eski günlerine dönmesi lazım!

Haber YorumlarıElif Korkmaz:

Batı ülkelerinde böyle rakamlar görülüyor mü acaba ya da bu da bizim kadermiş

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

