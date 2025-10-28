CHP'li Ali Karaoba'dan Jeotermal Sera Yatırımına Tepki

(ANKARA) - CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Banaz'ın İslam Mahallesi'nde yapılacak jeotermal sera yatırımı için kamulaştırmada metrekare bedelinin 70 lira olduğunu ifade ederek, "Bakın, bu vicdansızlıktır. Sayın Cumhurbaşkanım, size sesleniyorum: Bir kilo domates, bir kilo bulgur ya da yarım kilo mercimeğe bir metrekare alanı veriyorlar" dedi.

Karaoba, mahalle sakinleriyle birlikte yaptığı açıklamada, Banaz'ın İslam Mahallesi'ndeki geniş alana termal suyundan yararlanarak sera kurulacağını ifade etti.

Yatırıma karşı olmadıklarını söyleyen Karaoba, mahalle sakinlerinin dededen, atadan kalan arazilerinin kamulaştırılacağını ve kendilerine para ödeneceğini belirtti.

Kamulaştırma bedelinin metrekaresinin 70 lira olduğunu ifade eden Karaoba, 70 liraya pazardan 1 kilo domates aldıklarını bildirdi.

Karaoba, toprağın metrekaresine 70 lira verilmesini halkın takdirine bıraktıklarını belirterek, "Bakın, bu vicdansızlıktır. Bir kilo bulgura bir metrekare toprak olur mu? Yarım kilo mercimeğe bir metrekare toprağı nerede verirler Sayın Cumhurbaşkanım? Size sesleniyorum. Bir kilo domates, bir kilo bulgur ya da yarım kilo mercimeğe bir metrekare alanı veriyorlar" dedi.

"Halkı ezecekseniz bunun adı yatırım değil, zulüm olur"

Karaoba, şöyle devam etti:

"Banaz kalkınsın, Uşak kalkınsın, mutlaka hakkını alsın. Ama hakkını alırken kusura bakmayın; köylülerin hakkını çiğnenecek, çiğneyerek hak almaya biz karşıyız. Belki buraya yatırımcı gelecek, bir metre kareye 100 dolar, 200 dolar, belki 300 dolar para verecek. Madem böyle diyorsunuz bunların hakkını verin. İlla mahkeme yoluyla mı almaları gerekiyor? Hangi vicdanlı insan 68 liraya, yani bir kilo domatese bir metrekare toprağını gelip birileri burada zengin olsun diye verir? Tabii ki Banaz'a katkı sağlanacak. Tabii ki yatırım güzel bir şey. Biz buna itiraz etmiyoruz. Ama yatırım yaparken buradaki halkı ezecekseniz bunun adı yatırım değil, zulüm olur. Hak çiğnemek olur. Gasp olur. Yani 68 liradan varsa buradan tamamını biz almaya talibiz o zaman. Böyle bir dünya yok.

"Halkın sömürülmesine, toprağının gasbedilmesine karşıyız"

Bakın 650 lira diyor, 10 bin metrekarelik parseller yapsalar 6,5 milyon yapar. Yıllardır burayı ekip sürüyorlar. Bu verimli topraklarda geçinmeye çalışıyorlar. Yatırıma karşı değiller. Bu tehdidi de yapıyorlar, 'Mahkemeye gidersen bu ülkede adaletin ne kadar yavaş işlediğini hepimiz biliyoruz'. Kaç yılda bitmeyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama buradan Sayın Vali'ye, Sayın Cumhurbaşkanı'na, bu işin taraflarına sesleniyorum: Yatırıma karşı değiliz ama halkın sömürülmesine, toprağının gasbedilmesine karşıyız. Halk sizlerden hakkını istiyor. Bu kadar basit, bu kadar net."