(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 50 milyar liralık yeni "Nefes Kredisi" paketini TBMM gündemine taşıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde Akkuş İlgezdi, "Yıllık yüzde 34 ve yüzde 36 olarak açıklanan Nefes Kredisi faiz oranlarına dosya masrafı, KGF'nin peşin tahsil ettiği yüzde 1,3 komisyon, vergiler ve altı ayda bir yeniden kesilen KGF komisyonları eklendiğinde işletmelere yansıyacak toplam efektif yıllık maliyet oranı yüzde kaçtır?" diye sordu.

Akkuş İlgezdi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve sekiz bankanın iş birliğiyle 3 Kasım itibarıyla devreye alınan 50 milyar liralık yeni "Nefes Kredisi" paketi ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi. Akkuş İlgezdi, açıklanan 50 milyar liralık kredi hacminin Türkiye'deki işletme ve bankacılık altyapısı karşısında son derece yetersiz kaldığını, gizli kesintiler ve limit düzenlemeleriyle küçük işletmelerin mağdur edildiğini ifade etti.

"ALTI AYDA BİR KOMİSYON, DOSYA MASRAFI VE YÜZDE 40'LIK GERÇEK MALİYET"

Kredi paketindeki kesintilerin işletmelerin sırtına ağır bir yük bindirdiğini vurgulayan Akkuş İlgezdi, şunları kaydetti:

"Yeni pakette kredilerin 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil azami 48 ay vadeli olacağı, 24 aya kadar vadelerde yıllık yüzde 36, 24 ayı geçen vadelerde ise yıllık yüzde 34 faiz uygulanacağı duyuruldu. Ancak işin aslı ilan edilen rakamlarla örtüşmüyor. KGF daha baştan yüzde 1,3 kefalet komisyonu kesiyor, bankalar dosya masrafı alıyor, vergi kesintileri ekleniyor ve KGF altı ayda bir yeniden komisyon tahsil ediyor. Tüm bu kalemler eklendiğinde kredinin gerçek maliyeti yüzde 40'a çıkıyor. Esnaf ve KOBİ'lere destek adı altında sunulan bir pakette bu kesintilerin yapılması kabul edilemez."

"50 MİLYARLIK PAKET ŞUBE BAŞINA BİR İŞLETMEYE BİLE YETMİYOR"

Akkuş İlgezdi, açıklanan kredi hacminin banka şube sayısına oranlandığında dahi yetersiz kaldığına dikkati çekerek, "Türkiye genelinde binlerce banka şubesinin faaliyet gösterdiği düşünüldüğünde, 50 milyar liralık toplam kaynak şube başına ortalama yalnızca 4,7 milyon liraya karşılık geliyor. Firma başına belirlenen 5 milyon liralık üst limitten hesaplandığında şube başına bir tek işletmeye dahi yetecek kaynak bulunmuyor. Bu tablo, açıklanan paketin reel sektörün ihtiyacını karşılamaktan ne kadar uzak olduğunu açıkça ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN KOTA AYRILMALI, BANKA ENGELİ KALDIRILMALIDIR"

Kısıtlı kaynağın büyük ölçekli firmalar tarafından tüketilmesi ve bankaların ret gerekçeleri konusunda uyarıda bulunan Gamze Akkuş İlgezdi, "Önceki dilimden yararlanan işletmelere limitlerini 5 milyon liraya tamamlama hakkı tanınması, 50 milyar liralık kaynağın büyük firmalarca tüketilmesi riskini doğurmaktadır. Mikro ve küçük işletmeler için bağlayıcı bir kota ayrılmalı, KGF kefaletine rağmen bankaların yüksek kredi notu veya ek teminat gerekçesiyle başvuruları reddetmesinin önüne geçecek sıkı bir denetim mekanizması derhal kurulmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Akkuş İlgezdi, Bakan Şimşek'e şu soruları sordu:

"Yıllık yüzde 34 ve yüzde 36 olarak açıklanan Nefes Kredisi faiz oranlarına dosya masrafı, KGF'nin peşin tahsil ettiği yüzde 1,3 komisyon, vergiler ve altı ayda bir yeniden kesilen KGF komisyonları eklendiğinde işletmelere yansıyacak toplam efektif yıllık maliyet oranı yüzde kaçtır'Esnafa ve KOBİ'lere destek amacıyla duyurulan bir kredi paketinde dosya masrafı alınmasının ve KGF tarafından altı ayda bir yeniden komisyon tahsil edilmesinin gerekçesi nedir? Bu kesintilerin kaldırılmasına yönelik bir düzenleme yapılacak mıdır? Türkiye genelindeki banka şube sayısı dikkate alındığında şube başına 5 milyon liralık tek bir üst limit krediyi dahi karşılamayan 50 milyar liralık kaynağın illere ve şubelere dağılımı nasıl planlanmıştır? Önceki dilimden yararlanan işletmelere limitlerini 5 milyon liraya tamamlama hakkı tanınması karşısında, 50 milyar liralık kaynağın büyük ölçekli firmalar tarafından tüketilmesini önlemek adına mikro ve küçük işletmelere ayrılmış bağlayıcı bir kota bulunmakta mıdır? KGF kefaletine rağmen bankaların yüksek kredi notu veya ek teminat gerekçesiyle başvuruları reddetmesinin önüne geçecek bir denetim mekanizması kurulmuş mudur?"

Kaynak: ANKA