CHP Kurultayı ve Papa'nın Türkiye Ziyareti Gündemde

Güncelleme:
CHP'nin 39. Olağan Kurultayı tamamlanırken, Papa 14. Leo Türkiye ziyaretinin son gününde önemli temaslarda bulunacak. Ayrıca, Ümit Özdağ ve Erkan Baş çeşitli etkinliklerde konuşma yapacak. Spor dünyasında ise Süper Lig ve A Milli Basketbol Takımı'nın maçları dikkat çekecek.

08.00 - CHP'nin 39. Olağan "Şimdi İktidar Zamanı" Kurultayı, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimleriyle çalışmalarını tamamlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

08.00 - 09.30 - 10.30 - 14.15 - Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin son gününde İstanbul'da çocukları öldürülen Minguzzi ailesini kabul edecek, Ermeni Patrikhanesi ve Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret edecek, ardından Beyrut'a hareket edecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

16.30 - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin düzenlediği "Emekliye Adalet, Dul ve Yetim Ailelerine Ekonomik Güvence Çalıştayı"na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

16.00 - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Sancaktepe'de "Ekmeğimiz İçin Buluşuyoruz" eyleminde konuşacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 14. haftasına; Hesap.com Antalyaspor-Göztepe ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.(ANTALYA- İSTANBUL)

19.00 - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'ye konuk olacak.(FRIBOURG)

