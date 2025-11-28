CHP Kurultayı Başladı: İktidar Mesajları Verildi

(ANKARA) - CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, "Genel Başkanımızın söylediği gibi artık iktidara giden bir partiyiz. Bu kurultayda da bütün organlar ona göre şekillenecek. Genel Başkanımıza, ekibimize güveniyoruz. 'İktidar yakındır' diyorum" dedi.

CHP'nin 39'uncu Olağan Kurultayı, üç gün sürecek programıyla Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. "Şimdi İktidar Zamanı" sloganlı kurultayın ilk gününde program ve tüzük oylamaları, ikinci gününde genel başkanlık seçimi ve son gün de PM ve YDK seçimi yapılacak. CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, şunları söyledi:

"Genel Başkanımızın söylediği gibi artık iktidara giden bir partiyiz. Bu kurultayda da bütün organlar ona göre şekillenecek. Genel Başkanımıza, ekibimize güveniyoruz. 'İktidar yakındır' diyorum. Biliyorsunuz kurultaya ilgi çok fazla. Delegelerimiz; Türkiye'nin her tarafında yürekli insanlar, bu partiye gönül vermiş insanlar, örgütün bütün mensupları buraya geldi. Ankara'da bir iki gündür bir heyecan var. Bu heyecan biz milletvekillerine de sardı.

Genel Başkanımız kaç defadır kurultaya giriyor. Bu defa eli hafifledi diyoruz. Daha güçlenerek çıkacak. Buradaki organlar bizi artık seçime götürecek organlar. Genel Başkanın da ona göre çok iyi şeyler düşündüğünü, düşünüyorum ben de."