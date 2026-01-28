CHP İzmir İl Başkanlığı'ndan Emekliler Standı... CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu: Bu Yılı Emeklilerle Birlikte AKP İktidarına Dar Edeceğiz

(İZMİR) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, emekli hakları için partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen eylem ve basın açıklamasına katıldı. Açıklamada iktidara seslenen Karasu, "Emekliler AKP iktidarının bu utanmazlığına, şımarıklığına karşı meydanlardadır. Bu yılı emeklilerle birlikte AKP iktidarına dar edeceğiz" dedi.

CHP İzmir İl Başkanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu'nun katılımıyla emeklilerin haklarına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.

Karasu, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve CHP Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz beraberindeki partililerle birlikte açıklama öncesinde, CHP Konak İlçe Başkanlığının Konak Vapur İskelesi önünde emeklilerin hakkını savunmak için kurulan ve gün boyunca emeklilerin taleplerini yazarak yapıştırdığı standı ziyaret etti. Panoya "Emekli gariban değildir, Cumhuriyet Halk Partisi emeklinin yanındadır" yazılı not asan Karasu ziyaretin ardından SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde açlık sınırı altında kalan emekli maaşları ve emeklilerin hakları konusunda basın açıklaması yaptı.

Karasu: AKP, her yıl sizin cebinizden almaya devam etti

AK Parti iktidarında emeklilerin sistematik olarak yoksullaştırıldığını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, şunları söyledi:

"Siz emekli olduktan sonra rahat yaşamak istediniz, çocuklarınıza ve torunlarınıza zaman ayırmak istediniz ama 24 yıldır bu ülkeyi yöneten AKP, her yıl sizin cebinizden almaya devam etti. 2026 yılında bu ülkenin emeklisi açlığa, sefalete, yoksulluğa, açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildi. 17 milyon emeklinin ortalama maaşı 23 bin 500 TL. En düşük emekli maaşı da 20 bin TL. Cumhuriyet tarihinde ilk defa memur emeklisinin maaşı açlık sınırının altında kaldı. Açlık sınırının 30 bin TL olduğu ülkede emekli 20 bin TL'ye mahkum edildi. Emekli filtreye muhtaç edilmiştir. 24 yıldır AKP iktidarının emeklilerimizi getirdiği durum bu. Emeklilerimiz manava, kasaba gidemiyor. Emekli pazarda akşam 17'de dönülen sebzelerin içinde sebze topluyor, çöp kovalarında gıda arıyor. AKP iktidarı da utanmadan sıkılmadan emeklilere 'gariban' diyor. Bu ülkenin emeklileri, gariban ve kimsesiz değil. Bu ülkenin emeklilerinin arkasında CHP dimdik durmaktadır."

"Yüzlerinde utanma ne çekinme var"

Emekli aylıklarına yapılacak zam görüşmelerinde TBMM'de yaşanan tabut gerilimini de hatırlatan Karasu, "Vekillerimiz 15 gün boyunca emekliler için TBMM'de nöbet tuttu, kanun teklifi geldiğinde mücadele ettik. Meclis'te mücadele ettik, kürsüde tabuta dahi tahammül edemediler ama 17 milyon emekliyi canlı canlı tabuta gömüyorlar. Ama buna karşı yüzlerinde ne utanma ne çekinme var. Emekliler AKP iktidarının bu utanmazlığına, şımarıklığına karşı meydanlardadır" dedi.

"5'li çetelerden vatandaşa sıra gelmez oldu"

İktidara 3Y göndermesi de yapan Karasu, bütçe rakamlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"SGK başkanı utanmadan 'emekliler çok yaşıyor' diyor. İşte bu AKP iktidarının geldiği şımarıklığın, utanmazlığın en güzel örneğidir. Onlar 3Y ile mücadele edeceklerini söylediler. Yolsuzlukla mücadele edeceğini iddia eden AKP iktidarı, 2002'den itibaren vatandaştan destek oldu. 24 yılın sonunda ne oldu? Emekli bir mikrofona yaşadıklarını anlatsa kapısına polis geliyor. Yasaklarla mücadele edeceklerini söylediler, Anadolu'yu hapishaneye çevirdiler. Yoksullukla mücadele edeceklerdi. Ülkenin yüzde 80'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yolsuzluk ile mücadele edeceklerdi, 5'li çetelerden vatandaşa sıra gelmez oldu. Ülkenin tüm kaynakları onlara peşkeş çekiliyor. Bunlara karşı mücadele edeceğiz. Bütçeler iktidarın yönetim biçimini gösterir. İşçimizin, asgari ücretlinin, emeklinin, memurun yoksulluk sınırın altında yaşamasının nedeni AKP iktidarının tercihidir.

"Bu bütçe, AKP'nin vatandaştan kopuş bütçesidir"

18,9 trilyondan oluşan 2026 bütçesinde 2,7 trilyon faiz lobilerine, 100 milyarlarca TL yap-işlet-devrete yani yandaşlara, milyarlarca TL saraya harcanıyor. Bu bütçede ne yazık ki emeklinin, işçinin, memurun adı yok. Çünkü bu bütçe, AKP'nin vatandaştan kopuş bütçesidir. Bu düzene hep beraber dur diyeceğiz. Bu ülkede emeklilerin, çocukların, gençlerin, işçilerin, asgari ücretlinin, memurların yüzü gülecek. Emekli her yerden AKP'ye sesleniyor, getir sandığı kim gariban kim kimsesiz görelim diyorlar. Bu ülkede kimsesiz ve gariban olan AKP iktidarı, AKP vekilleri, vatandaşın içine giremeyen AKP'liler, Saray ile halk arasına duvar ören Cumhurbaşkanıdır. Kimsesiz olan AKP politikalarıdır. Hodri meydan, getirin sandığı görelim! Emekli 2002'de olduğu gibi sizin yanınızda mıdır karşınızda mıdır? Yoksulluk sınırı 100 bin TL. Beş emekli aldığı maaşı toplasa yoksulluk maaşını geçemiyor. 2002 ile bugünü kıyaslamayı seviyorlar bir de gelin vatandaşın geçimi ile kıyaslayın. O gün kıdem tazminatı ile bir ev bir araba alınıyordu şimdi mutfak eşyası alamaz! Bu yılı emeklilerle birlikte AKP iktidarına dar edeceğiz."

Güç: Emekli maaşı ile 8 çeyrek altın alınırken şu an 1,5 çeyrek altın alınıyor

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise emekli aylıklarında yıllar boyunca azalan alım gücüne dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bir rakam değil bir hayat gerçeğini konuşuyoruz. Bir bütçe kalemini değil insanların onur mücadelesini konuşuyoruz. Bu ülkede emekli artık geçinemiyor. Ay sonunu değil gününü nasıl geçireceğini düşünüyor. Eczaneye giderken tedirgin olan, pazarda ne alacağını bilmeyen, her şeyi yarım alan bir emekli gerçeği var. Yıllarca bu ülkeye hizmet eden biri torununa harçlık veremediği için başını eğmek zorunda mı? Elektrik faturasını öderken mutfağını düşünmek zorunda mı? Bu düzen adil değil. AKP, iktidara ilk geldiğinde emekli maaşı ile 8 çeyrek altın alınırken şu an 1,5 çeyrek altın alınıyor. Bu, AKP iktidarının gerçeğidir. Emekli maaşının nasıl eridiğinin gerçeğidir. Mesele sadece emekli meselesi de değil. İşçiler, memurlar yani toplumun orta direği, aynı baskıyı yaşıyor. Ayın ortasında maaşı biten, borç içinde yaşayan ve çocuğunun ihtiyacını erteleyen bir çalışan gerçeği var. Emekli ve çalışan zor durumda. Ama iktidarın gündeminde halk yok, emekli yok, pazar yok. Bizim iktidarımızda emekli maaşı yaşamak için yeterli olacak, hayatta kalmak için değil! Biz halkımızla AKP gibi inatlaşmayacağız, halkımızın sesine kulak vereceğiz. İnsanca yaşatacak bir düzen kuracağız."

Kalmaz: Emekli maaşıyla kira, fatura ödenmiyor, pazara çıkılamıyor

CHP Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz ise emeklilerin hayatta kalma mücadelesi verdiklerini ifade ederek, "Türkiye'de emekliler hayatlarının en zor dönemini yaşıyor. Açlık sınırının bile altında maaşla yaşamaya zorlanıyor. En düşük emekli maaşıyla kira, fatura ödenmiyor, pazara çıkılamıyor. Bu tablo ne kaderdir ne de tesadüftür. Bu tablo emekliyi görmezden gelen anlayışın sonudur. Emekliye verilen maaş lütuf değil hak edilmiş bir kazançtır. Şu andaki maaş ne insan onuruna yakışır ne de sosyal devlet ilkesi ile bağdaşır. İktidara sesleniyoruz. Emekli ücretleri bir an önce asgari ücret seviyesine çıkartılmalı, bayram ikramiyeleri göstermelik değil, gerçek enflasyona uygun bir şekilde artırılmalıdır. Sağlığa katkı ve ilaç payları emekliler için kaldırılmalıdır. Bu ülkenin emeklisi sadakamdeğil, adalet istiyor. Bu ülkenin emeklisi susmuyor, biz de susmayacağız. Bu düzeni hep beraber değiştireceğiz" diye konuştu.

Açıklamaların ardından Güç, "Aslında çuvalla teslim edecektik ama bir ablamız bana nazar boncuklu poşet verdi. Biz de bu ülkenin kötü enerji veren AKP hükümetinden kurtulmak için bu torbayı Ulaş Karasu'ya veriyor ve mesajları dile getirmesini rica ediyoruz" dedi.

Nazar boncuğu desenli poşette bulunan ve gün boyunca emeklilerin yazarak tahtaya astığı notların bazıları kürsüden okundu.