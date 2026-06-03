CHP İzmir İl Başkanı Güç'ten 'Görevden Alınma' İddialarına Yanıt: Hukuki Anlamda Hemen Çözülecek İşler Değil

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, görevden alınacağı iddialarına yanıt verdi. Güç, "O işler, hukuki anlamda hemen çözülecek işler değil. MYK atamasıyla ilgili PM onayı gerekiyor. Bu süreçler zaman alacak süreçlerdir" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, kent ve ülke gündemine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın Çeşme Projesi'ne ilişkin yaptığı "Tüm siyasi partilere çağrıda bulunuyoruz. Gelin destek olun, İzmir için ortak eser üretelim" çağrısına yanıt veren Güç, rant eleştirisi yaparak vatandaşın gündeminin geçim derdi olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

"İŞLERİ GÜÇLERİ İMAR"

"Ülke yangın yeri, arkadaşların derdi farklı. Ülkede adalet, demokrasi yok. Gençlerin umudu yok. Kadınların gelecekle ilgili kaygıları çok. Emekliler yaşayamaz artık. Barınma sorunu almış başına gitmiş. İşsizlik almış başına gitmiş. Madde bağımlılığı almış başına gitmiş. Arkadaşların işi gücü imar planı. Bir genel sekreter Çeşme'yle ilgili, milletvekili İnciraltı projeyle ilgili. İşleri güçleri imar planları. Ülkede turizm bitmiş. Eğer turizme yatkınlıkları varsa arkadaşlarım Antalya'daki, Marmaris'teki turizm sıkıntısını çözsünler. İşleri güçleri kendi istedikleri alanları planlayıp bazı insanlara gelir elde etmek herhalde."

"BÖYLE BİR RANT ANLAYIŞI OLAMAZ"

Bu ülkenin gerçekleri var. Bu ülkede şu anda ağır bir ekonomik kriz var. Bu ülkede maalesef gençler umutsuz. 1990'larda geleceğimizle ilgili hep bir umudumuz vardı. Gelecek hayalleri kurardık. Z kuşağında ve Alfa kuşağında böyle bir hayal yok. Alfa kuşağında annesi babası o kadar mutsuz ki çocuklar da mutsuz. Biz sürekli siyasetçiler olarak imar planlarını mı takip edeceğiz? Körfez şu anda ölüyor. Bakanlığın el atması lazım. Hala diyorlar ki 'İZSU çözsün.' İZSU çözemez kardeşim. Yetki sizde. Yetki sizde ya. Yollarla ilgili, trafikle ilgili problem var. İkinci çevre yolunun yapılması lazım. 10 yıldır raflarda bekliyor. İzmir'e 20 yıldır yatırım yapılmadı. Adam Çeşme'deki imar planlarından bahsediyor. İnciraltı'nda müthiş planlama yaptık diyor. Böyle bir rant anlayışı olamaz. Bu adamların konuştukları şeye bak! ya biri gider şantiye alanında video çeker. Burası su bastı der. Biri gider Çeşme projesi çok önemli der. Biri gider İnciraltı'nda proje çözüyoruz der. ya ülkede çok ciddi ekonomik sorunlar var. Bu işi çözmesi gereken şu anki iktidardır. Ama iktidar maalesef yönetim anlayışını kaybetmiştir. Bu yönetim anlayışını düzeltebilecek tek parti CHP'dir. Onun da genel başkanı Özgür Özel'dir."

"PM ONAYI GEREKİYOR"

Görevden alınacağı iddialarına da yanıt veren Güç, şu ifadeleri kullandı:

"O işler, hukuki anlamda hemen çözülecek işler değil. MYK atamasıyla ilgili PM onayı gerekiyor. Bu süreçler zaman alacak süreçlerdir. Ancak mevcutta şu anki atanan genel başkanın mazbatası yoktur. Yarışa girmiş, kazanmış ve mazbata almış tek genel başkanımız Özgür Özel'dir. Yarış olsaydı ve bir taraf kazansaydı zaten biz demokrasiyi tartışmazdık. Ama AKP hükümeti tarafından atandığı açıkça gözüken ve sadece AKP'ye yakın medyanın pohpohladığı bir CHP atama genel başkanı olduğu zaman, CHP'nin gönlünde kırıklar yapmak, vatandaşın gönlünde kırıklar yaratmaktadır. isteyenler şunu bilsin: Burada en büyük zararı yine AK Parti görecektir. Bu millet bunun cezasını sandıkta verecektir. Zannetmeyin ki o sandık gelmeyecek. O sandık gelecek. O sandık geldiği zaman tokadı yedikleri zaman ne olduklarını şaşıracaklardır. Çünkü millet bu tarz olayları asla kabul etmez. Sokağa çıkamayan bir iktidarın burada muhalefet partisini dizayn etmeye çalışarak vatandaşın aklını bulandırma şansı yok. O yüzden bunu basite indirgenmiş bir iletişim anlayışıyla sürdürebilecek durumda değiller. Bu baskıya zaten fazla dayanamayacaklar ve kısa sürede her şey yerine oturacaktır."

Kaynak: ANKA