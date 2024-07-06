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CHP İstanbul İl Başkanlığı Kent Yoksulluğu Buluşmaları Sempozyumu Düzenledi

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CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Kent Yoksulluğu Buluşmaları Sempozyumu'nda yoksullaşmanın nedenleri ve etkileri ele alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yolsuzluğun yoksulluğu ve yozlaşmayı doğurduğunu belirtti. Sempozyumda asgari ücret, emekli maaşları, sosyal haklar ve vergi sistemi gibi konular da tartışıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığınca "Kent Yoksulluğu Buluşmaları Sempozyumu" düzenlendi.

Akatlar Kültür Merkezi'ndeki sempozyumda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yoksullaşmaya neden olan sebeplerden söz etti.

Yolsuzluğun yoksulluğu, yoksulluğun da yozlaşmayı doğurduğunu söyleyen Yavuzyılmaz, "Yozlaşmanın içine daha da fazla saplanan insan ve insanın menfi düşünceleri de tekrar dönüyor dolaşıyor yeni yolsuzluklar yaratıyor. Bu yolsuzluklar bir süre sonra artık profesyonel yolsuzluk yapan bir azınlık yaratıyor." dedi.

Çalışma alanının; usulsüzlükler, yolsuzluklar ve kamu zararı olduğunu belirten Yavuzyılmaz, gelir eşitsizliğine vurgu yaptı.

Yavuzyılmaz, çalışmaları kapsamında yaklaşık 50 suç duyurusunda bulunduğunu, bunların belgeli ve değerinin 1 trilyon liranın üzerinde olduğunu söyledi.

Yap-işlet-devret modelini de eleştiren Yavuzyılmaz, "Hazinede açılan delikler günün sonunda hepimizi fakirleştiren bir sonuç doğuruyor." dedi.

İhale kanununun değiştiğine ve istisnalar getirildiğine dikkati çeken Yavuzyılmaz, "Şu anda biz Kamu İhale Kanunu'ndaki istisnalarda Çin alfabesindeyiz, iki bin harfli alfabeye geçmiş durumdayız." ifadesini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de kent yoksulluğundan etkilenenlerle bugüne kadar 18 toplantı gerçekleştirip raporladıklarını söyledi.

Çelik, Türkiye'nin bugünkü durumunda neoliberal politikaların etkili olduğunu savunarak, "Biz CHP olarak bu neoliberal politikaların karşısına sosyal demokrasiyi koyacağız. Sosyal demokrasiyi topluma doğru anlatacağız." dedi.

Eski DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'ın moderatörlüğünü üstlendiği sempozyumda, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İstanbul Planlama Ajansı Genel Sekreteri Oktay Kargül, Sosyal Politikalar ve Kent Yoksulluğu Komisyonu Başkanı Cihan Demir ve gazeteci Bahadır Özgür de konuştu.

Konuşmacılar, asgari ücret ve emekli maaşları başta olmak üzere sosyal haklar, enflasyon ve vergi sistemi gibi konu başlıklarını ele aldı.

Sempozyuma, CHP'li milletvekilleri, parti üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Deniz Yavuzyılmaz Asgari Ücret İstanbul Politika Ekonomi Güncel Haberler

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