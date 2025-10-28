Haberler

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 47. İstanbul Maratonu'nda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Koşacak

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda 47. İstanbul Maratonu'nda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte koşacağını açıkladı. Çelik, paylaşımında bilime, demokrasiye ve aydınlığa vurgu yaptı.

Paylaşımında Prof. Dr. Türkan Saylan'ın sözlerine yer veren Çelik, "Eğer bir yerde bilime, demokrasiye, barışa ve aydınlığa aç bir çocuk senin ışığını bekliyorsa, sönmeye hakkın yoktur. Işıyacaksın, ölüme saniyeler kalmış olsa bile…" ifadelerini hatırlattı.

Her yeni güne aydınlık bir gelecek inancıyla başladıklarını belirten Çelik, "Tüm vatandaşlarımızı geleceğimizin teminatı gençlerimiz için dayanışmamızı büyütmeye çağırıyorum" dedi.

