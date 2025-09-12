CHP İl Başkanlığı'nın Geleceği Tartışma Konusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, partisinin İl Başkanlığı binasının CHP'nin malı olduğunu belirterek "İstediğimiz her şeyi yapabiliriz. İster çalışma ofisi, ister parti okulu, ister akademi yaparız. İster ilçe başkanlığı, ister il başkanlığı... Kayyum heyeti sanki bundan mutsuzmuş gibi açıklamalar yapıyor." dedi.

Mahkeme kararının ardından CHP Genel Merkez Çalışma Ofisi'ne çevrilen Sarıyer'deki İl Başkanlığı binası önünde basın mensuplarına konuşan Özçağdaş, bu konuda gerekli bildirimlerin, gerekli kişilere ve kurumlara zamanında yapıldığını söyledi.

Özçağdaş, parti olarak çalışmaları burada sürdürmeye devam ettiklerini dile getirerek "Burası CHP'nin malı. İstediğimiz her şeyi yapabiliriz. İster çalışma ofisi, ister parti okulu, ister akademi yaparız. İster ilçe başkanlığı, ister il başkanlığı... Kayyum heyeti sanki bundan mutsuzmuş gibi açıklamalar yapıyor." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ise burasının CHP İl Başkanlığı olmadığını iddia ederek bunu ilgililere söylediklerini aktardı.

Bunu bir izne bağlı olarak ifade etmediklerini dile getiren Karabat, "Bir bildirim hakkımız var. Bunu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdikten sonra onların ne yapması gerekiyor? İlgili birimlere, İstanbul'daki Valiliğe yazı yazması lazım. Valiliğin de bir silsile halinde emniyete vesaireye bildirim yapması lazım ki il binasını koruması gerekiyorsa, burası neredeyse oraya koruma alsın. İl binası Bahçelievler'de. Dolayısıyla bir tedbir alınması gerekirse oraya tedbir alınması gerek." ifadelerini kullandı.

"Ayın 21'inde kurultay var"

Karabat, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin dün verdiği CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin kararına ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu esastan reddin hukuksal işlemleri ayrı bir şey, kayyumu boşa düşürüyor. Hani 'Süremiz zaten kısa' diyor ya, sürenin bittiğini de bilmesi gerekir. Süre zaten kısaysa, kısa bir süre için bu kadar gerginliğe değer mi? Kısa bir süre için Gürsel Tekin adını yok etmeye değer mi? Ayın 21'inde kurultay var. Haydi pazartesi bir karar çıktı. Kayyum görevini çarşamba alır en fazla, yasal olarak bahsediyorum. Bina girişinden bahsetmiyorum. Geriye kaldı pazar, üç gün. Üç güne değer mi? Pazar günü zaten seçim yapacağız. Üç gün sonra burada, 24'ünde seçim yapacağız."

CHP'nin program çalıştayı geçirmesine rağmen bu olaylardan dolayı kamuoyunun dikkatine fazla sunamadıklarını belirten Karabat, sağlanan çok önemli birikimleri pazartesiden itibaren kamuoyuyla etkin paylaşmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.