CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i arayarak Ramazan Bayramı'nı kutladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da suikaste uğrayan eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i arayarak Ramazan Bayramı'nı kutladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da suikast sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i telefonla aradı. Ayşe Ateş'in Ramazan Bayramı'nı kutlayan Özel, Sinan Ateş suikastine ilişkin davada sürecin siyasi gerekçelerle ilerlemediğini belirterek, davayı takip etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.