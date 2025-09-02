CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Grev Hakkı Demokrasiye Saldırıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Grev Hakkı Demokrasiye Saldırıdır
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda devam eden grevle ilgili olarak grev kırıcılığı yapanları uyardı ve emekçilerin yanında olduklarını vurguladı. Özel, hükümetin emekçilere yaptığı zammı eleştirerek, grev hakkının önemine dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda devam eden greve ilişkin "Grev kırıcılığı yapanları açıkça uyarıyorum; Yaptığınız suçtur! Bugün suç işleyenler, yarın hukukun önünde hesap vermekten kaçamazlar. Grev hakkına saldırı, demokrasiye saldırıdır. Biz, bu hukuksuzluğun karşısında emekçilerin yanındayız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk-İş'e bağlı Koop-İş Sendikası'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) başlattıkları greve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek verdi.

Özel'in sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj şöyle:

"Bu iktidar, millete yardım götürenleri de yardıma muhtaç etti! Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında görev yapan emekçiler, yıllarca bu ülkenin en zor zamanlarında, halkın yanında oldular. Depremlerde, yangınlarda, sellerde ve pandemide devletin şefkatli elini millete uzattılar. Geldiğimiz noktada Erdoğan yönetimi, millete yardım götüren bu 10 bin emekçiyi de yardıma muhtaç hale getirdi.

Kamuda 600 binin üzerindeki kamu işçisini kapsayan 2025 yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü, 2 Ağustos 2025'te törenle imzalandı. Bir ay geride kaldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kendi emekçisine sırt çevirdi. Emekçilere, kazanılmış hakları olan yüzde 24 zam yerine milyonlarca memura reva görülen yüzde 11'lik sefalet zammı dayatıldı. Bu yaklaşım karşısında 10 bin emekçi, 29 Ağustos'tan beri en temel hakları için, alın terleri için, insanca bir ücret için grevdeler. Bazı valilerin ve kaymakamların grev hakkını kullanan emekçileri işten atma tehdidiyle baskı altına aldıklarını duyuyorum. Grev kırıcılığı yapanları açıkça uyarıyorum; Yaptığınız suçtur! Bugün suç işleyenler, yarın hukukun önünde hesap vermekten kaçamazlar. Grev hakkına saldırı, demokrasiye saldırıdır. Biz, bu hukuksuzluğun karşısında emekçilerin yanındayız. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz."

