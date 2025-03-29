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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu için Miting Düzenliyor

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe Sahili'nde 'Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'ne katılacak. Ayrıca, tutuklu lider İmamoğlu'na Silivri Cezaevi'nde ziyaretler yapılıyor. Futbolda ise Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında önemli maçlar oynanacak.

12.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi"ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

- Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na ziyaretler takip ediliyor.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

13.30 - 16.00 - 20.30- Trendyol Süper Lig'in 29. haftasına; Net Global Sivasspor-Adana Demirspor, Reeder Samsunspor-Kasımpaşa, Trabzonspor-Göztepe ve Beşiktaş-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek. (SİVAS - SAMSUN - TRABZON - İSTANBUL)

Kaynak: ANKA / Güncel
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