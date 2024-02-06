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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Miraç Kandili Kutlama Mesajı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Miraç Kandili dolayısıyla sağlık, barış, huzur ve kardeşlik dileklerini paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Miraç Kandili'nin ülkemize, tüm dünyaya ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Miraç Kandili'miz kutlu olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Miraç Kandili dolayısıyla bu akşam X hesabında bir kutlama mesajı yayınladı. Özel'in mesajı şöyle:

"Miraç Kandili'nin ülkemize, tüm dünyaya ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Miraç Kandili'miz kutlu olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel

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