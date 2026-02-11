CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Büyükada'da düzenlenen mitingine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Büyükada'da katılımcılara hitap etti.

Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla Büyükada Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada, Adalar'ın dört dönemdir CHP'li belediye başkanları tarafından yönetildiğini söyledi.

Geçmiş dönemlerde kendisine "Ada'da oturan, Adalı olan, Ada'yı bilen belediye başkanı istiyoruz." dediklerini aktaran Özel, Genel Başkan olduktan sonra da yıllardır Ada'da büyüyen, Adalılarla aynı havayı soluyan Ali Ercan Akpolat'ı hiç düşünmeden aday gösterdiklerini ve son seçimde yüzde 56'lık rekor oyla seçildiğini dile getirdi.

Özel, Adalar Belediye Başkanı Akpolat'ın güvenini boşa çıkarmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Adalar'daki biri hariç tüm okullarımıza ücretsiz su sebilleri koydu. Öğrenciler için, pazara gidenler için ücretsiz servis var. Adalılar için ücretsiz plaj var. Adalının malı, Adalar'ın varlığı artık Adalıya parayla değil. Sahillerde kaldırılan işgallerle halkın kullanımına açılan alanlar var. İBB Halk Ekmek yıllar sonra artık Ada'da da var. Meclis toplantıları her ay farklı bir Ada'da yapılıyor. Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi açıldı. İnşallah ileride, bu dönem bitmeden Ada'daki acil hastanın sevki için bir helikopter hizmetini hayata geçirmek istiyoruz."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Adalet Bakanlığı'na atanmasını değerlendiren Özel, "Önce hakim ve sonra bakan yardımcısı sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nı dün akşam hiç utanmadan, sıkılmadan, erinmeden Adalet Bakanlığı'na atadı. Bu atamadan, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığına böyle biri geldiği için utanç içindeyim. Türkiye'nin yarınları için elbette endişe içindeyim. Elbette kendi davamız, yürüdüğümüz yol, haklılığımız ve bunu millete anlatma çabamız için son derece memnunum." diye konuştu.

Özel, CHP'nin iktidara gelmesi durumunda en düşük emekli maaşının bir asgari ücret, devamında ise 1,5 asgari ücret olacağını belirterek, "Hiçbir hane gelirsiz kalmayacak, Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu yurttaşları olmanın gereği geliri olmayan hanelere temel vatandaşlık geliri bağlanacaktır. Çocuğuna süt alamayan, kasabın önünden geçemeyen, markete uğrayamayan, eve gelince eşinin yüzüne bakamayan kimse kalmayacaktır. Söz veriyoruz." dedi.

Herkesin kendisine göre bir beka tanımı yaptığını dile getiren Özel, gerçek beka sorununun dünyanın güçlü ülkelerinin Türkiye üzerinde hayal kurması olmadığını, esas beka sorununun Türkiye'nin gençlerinin dünyanın güçlü ülkelerinde hayal kurması olduğunu savundu.

Özel, şöyle devam etti:

"Bunun olmaması için 31 Mart seçiminden önce sizden, gençlerden destek istemiştim. 18-25 yaş grubunda destan yazdık oy kullanma oranında ve Türkiye İttifakı'nın arkasında durma noktasında. Şimdi o geceki sözlerimi hatırlatıyorum. Demiştim ki 'Gençler bir seçim daha beklemeye karar verdiler. Gençler, işte o seçim geliyor. O seçime hep birlikte hazırlanmalı, hep birlikte çalışmalı, o seçimi hep birlikte kazanmalıyız. Arkadaşlarımızı siyasete ikna etmeli, oy kullanmaya ikna etmeli, bir şeylerin değişebileceğini onlara anlatmalıyız.' Buradan tüm gençlere sözümüzdür, yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa geliyor."

Gelecek hafta Ataşehir'de 39'uncu ilçe mitingini yapacaklarını belirten Özel, ardından üç hafta boyunca sırayla İstanbul'un birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerinde bölge mitingleri düzenleyeceklerini, 18 Mart'ta da meydanlarda olacaklarını sözlerine ekledi.