Özgür Özel, Cao Toplantısına Başkanlık Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısında Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve siyasi sorunları ile dış politikayı ele aldı. Mayıs ve haziran aylarında düzenlenecek konferanslar hakkında kararlar alındı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün CAO Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti. Saat 15.00 itibarıyla başlayan toplantı, yaklaşık üç saat sürdü. Ofisten yapılan bilgilendirmeye göre, toplantıda Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve siyasi sorunlarına ilişkin başlıklar ve dış politikadaki gelişmeler gündeme geldi.

İçişleri Politika Başkanlığı koordinasyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ve Adalet Politika Kurulları ile Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kuruluşlar tarafından oluşturulan Kamu Yönetimi Reform Grubunun çalışmaları hakkında Murat Bakan tarafından sunum yapıldı.

Ekonomi ve dış politika alanlarında düzenlenmesi planlanan konferanslara ilişkin görüşmelerin gerçekleştirildiği toplantıda, mayıs ayı içerisinde Kalkınma Konferansı düzenlenmesine, haziran ayında ise NATO Zirvesi öncesinde Dış Politika ve Küresel Güvenlik Konferansı yapılmasına karar verildi.

İlki 31 Mart'ta Hazine ve Maliye Politika Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen Politika Kurullarının basınla buluşma programları ele alındı ve diğer politika kurullarının da bu buluşmalara devam etmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: ANKA
