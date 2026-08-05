Haberler

Kılıçdaroğlu, CHP Spor Kurulu üyeleriyle bir araya geldi

Kılıçdaroğlu, CHP Spor Kurulu üyeleriyle bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin spor politikalarını değerlendirmek üzere CHP Spor Kurulu Yönetim Kurulu üyeleriyle Ankara'da bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, sporun toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir kamu politikası olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, yeni dönem projeleri hakkında bilgi aldı ve gençlerin sporla buluşmasının önemine dikkat çekerek kurulun çalışmalarına destek vereceğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin spor politikalarına ilişkin yürütülen çalışmaları değerlendirmek üzere CHP Spor Kurulu Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, CHP Genel Merkezi'nde CHP Spor Kurulu Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Spor Kurulu Başkanı Savaş Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıya bir süre katılan Kılıçdaroğlu, kurulun bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar ve yeni döneme ilişkin hazırladığı projeler hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Sporun yalnızca bir yarışma alanı değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren, gençleri sağlıklı yaşamla buluşturan ve fırsat eşitliğini destekleyen önemli bir kamu politikası alanı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de sporun karşı karşıya bulunduğu yapısal sorunlara ilişkin değerlendirmelerini kurul üyeleriyle paylaştı.

CHP Spor Kurulu üyeleri, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na sunum yaparak, sporun her yaş grubuna ulaşmasını hedefleyen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kılıçdaroğlu, 2016 yılında kendi talimatıyla kurulan CHP Spor Kurulu'nun geçen süre içinde önemli bir birikim oluşturduğunu belirterek, spor alanında toplumsal yararı önceleyen projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Gençlerin sporla buluşmasının yalnızca sportif başarı açısından değil, sağlıklı nesillerin yetişmesi bakımından da büyük önem taşıdığını kaydeden Kılıçdaroğlu, kurulun yeni dönem projelerine her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: ANKA
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk

Çerçeve yasa Meclis'te! İşte imza veren milletvekili sayısı
12 Maddelik 'Milli Dayanışma' yasasının detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri

Madde madde tüm teklif! İşte kapsadığı suçlar
TBMM'deki teklifte kritik detay! Örgüt yöneticilerine kapı kapandı

TBMM'deki teklifte kritik detay! Onlara kapı kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı

Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı
'Ödenemez' uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı

"Ödenemez" uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı
Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...

Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
İsmail Kartal'dan Ederson kararı

Ederson için karar çıktı
AK Parti, Üsküdar seçimine itiraz etti: İrade gasp edildi

AK Parti kaybettiği seçimi yargıya taşıyor: Yasal süreç başlatıldı

Yargıtay, Palu ailesi dosyasına son noktayı koydu: İspirtocu damadın karanlık yüzü

Yargıtay, "Palu ailesi" davasına son noktayı koydu
Italiano taraftarın merakla beklediği haberi verdi: Bizimle maçta olmayacak

Italiano kahreden haberi verdi: Bizimle birlikte olmayacak