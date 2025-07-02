CHP Genel Başkanı İzmir'de, Meclis Toplantıları ve Dış Ticaret Rakamları Konuşulacak

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir İl Başkanlığını ve İzmir Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

(İzmir/13.00/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İyi Parti ve Yeni Yol Partisinin Meclis grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek, Türkmenistan İhracat ve Gıda Ürünleri Fuarı'nın açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/11.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4. Türkiye Denizcilik Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

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DÜNYA DİPLOMASİ

1- İran ve İsrail arasında varılan ateşkesin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Esendere Kütüphanesi'nin açılışını yapacak, Cilo Sat Buzul Gölleri ile Cilo Cennet Cehennem Vadisi'nde incelemeler gerçekleştirecek, Valiliği ziyaret edecek, Mir Kalesi ve kayak merkezinde incelemelerde bulunacak.

(Hakkari/10.00/10.45/12.15/13.30/15.00/15.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Spor Okulları ve Engelsiz GSB Spor Okulları'nın açılış programına katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Uluslararası Boks Birliği tarafından yeni dönemdeki çalışmalara ilişkin, Rixos Tersane İstanbul Otel'de basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/12.00)

3- Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurula gidilmesi amacıyla toplanan imzalar, kulüp yüksek divan kuruluna teslim edilecek.

(İstanbul/11.00)

4- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek. Son 16 turu, Borussia Dortmund-Monterrey maçıyla tamamlanacak.

(Atlanta/04.00)

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